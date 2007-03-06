معرفی صاحبان مدال الکترونیکی السیتکس بر اساس اظهارنامه های الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز کیفیت های برتر، فعالیت ها، خاص و محدود به رشته و صنف نیستند و به همین دلیل نیز داوران از بین مدیران موفق با تجربه ملی، اساتید و کارشناسان خبره بالقوه و بالفعل در رشته ها و اصناف گوناگون تعیین می شوند تا به ارزیابی در سطح کلان بپردازند ولی استفاده کاربردی از فناوری اطلاعات تولید دانش به عنوان محور توسعه ضروریست. از موارد بارز این امر وجود پایگاه وب حرفه ای است که به طور حداقل اظهار نامه الکترونیکی به انتشار عمومی درآمده شرکت کنندگان است.

مرکز کیفیت های برتر به همین منظور برای اولین بار به شکلی بدیع، با ارتقای بهره وری خود به جای اختصاص منابع چند سویه به کاغذ بازی و تکنیک های منسوخ، به وب سایت ها به عنوان نمایشگاه مجازی و اظهار نامه الکترونیکی گویا، دو سویه، دارای قابلیت های بلقوه ای مانند راهنما، جستجو، چند رسانه ای و پیوند زننده به منابع داخلی، خارجی، قابلیت دسترسی از هر نقطه دنیا و به انتشار عمومی درآمده نگاه می کند و از همه مهمتر از فاکتورهای خلاقیت و سلیقه گردانندگان آن چشم پوشی نمی کند و بر محتوا و فرهنگ سازی تاکید دارد.

مدال الکترونیکی السیتکس اولین علامت تعالی، شامل اولین گواهینامه دیجیتال کیفیت برتر است که بر مبنای مدل تعالی و مخصوص برترین های سال السیتکس طراحی شده و مورد حمایت شورای عالی اطلاع رسانی، مرکز آی تی، مجتمع عالی علمی کاربردی وزارت نیرو و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان بوده و به طور زنده و هوشمند به درخواست استعلام های صحت و سق آن پاسخ خودکار می دهد.