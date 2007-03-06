  1. هنر
صداگذاری "جعبه موسیقی" آغاز شد

تدوین پروژه سینمایی "جعبه موسیقی" به کارگردانی فرزاد موتمن به پایان رسید و فیلم هم اکنون در مرحله صداگذاری قرار دارد.

موتمن ضمن اعلام این خبر درباره فیلم جدید خود به خبرنگار مهر گفت: "خوشبختانه این پروژه را با تمام فراز و فرودهایی که داشت به اتفاق سایر عوامل به پایان رساندیم. فیلم در مرحله صداگذاری قرار دارد و همه منتظریم حاصل تلاش گروه را در قضاوتی مردمی در اکران عمومی به نظاره بنشینیم."

این سینماگر در پایان به اکران "جعبه موسیقی" در سال 86 اشاره کرد و گفت: "سینمای ایران از لحاظ تولید آثار شاخص در شرایط نامناسبی بسر می برد و متاسفانه آنچه از توصیف فیلم های حاضر و همچنین داوری های جشنواره بیست و پنجم شنیده ام مبین این مطلب است. به همین دلیل تا اندازه ای نگران اکران "جعبه موسیقی" و فیلم های دیگر در سال آینده هستم."

