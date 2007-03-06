اخبار وقوع آنفلوآنزای پرندگان در کشور مورد تایید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدت زمانی است که انتقال بیماری آنفلوآنزای فوق حاد از طریق پرندگان مهاجر در جهان مطرح شده است در این راستا با توجه به اینکه کشور ما در مسیر کوچ پرندگان مهاجر قرار دارد ، اقدامات پیشگیرانه و سخت گیرانه در تمامی مراکز نگهداری طیور صنعتی و بومی کشور از طرف سازمان دامپزشکی به عنوان یک برنامه ملی در دستور کار و اولویت قرار گرفته است.

بر همین اساس در صورت هر گونه گزارشی مبنی بر وقوع تلفات غیر متعارف در هر منطقه از کشور بلافاصله گروههای عملیاتی ویژه جهت شناسایی بررسی و نمونه برداری های لازم و در صورت نیاز نسبت به معدوم سازی پرندگان مشکوک و پرداخت غرامت به صاحبان آنان در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام است که این اقدامات به معنی شیوع یا انتقال بیماری نیست.

بر این پایه گزارش ، با قدامات انجام شده تمامی امور مربوط به بیماریهای طیور تحت کنترل کامل سازمان دامپزشکی کشور است.