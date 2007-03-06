  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۰۴

سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد:

اخبار وقوع آنفلوآنزای پرندگان در کشور مورد تایید نیست

سازمان دامپزشکی کشور طبق مصوبات ستاد ملی مبارزه با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان یکی از مراجع ذی صلاح اظهار نظر و ارائه اطلاعات و اخبار مربوطه به آنفلوآنزا است و به همین لحاظ اخبار و گزارشات اخیر در مورد وقوع بیماری در کشور ، فاقد استنادات علمی و کارشناسی بوده و از سوی این سازمان مورد تایید نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدت زمانی است که انتقال بیماری آنفلوآنزای فوق حاد از طریق پرندگان مهاجر در جهان مطرح شده است در این راستا با توجه به اینکه کشور ما در مسیر کوچ پرندگان مهاجر قرار دارد ، اقدامات پیشگیرانه و سخت گیرانه در تمامی مراکز نگهداری طیور صنعتی و بومی کشور از طرف سازمان دامپزشکی به عنوان یک برنامه ملی در دستور کار و اولویت قرار گرفته است.

بر همین اساس در صورت هر گونه گزارشی مبنی بر وقوع تلفات غیر متعارف در هر منطقه از کشور بلافاصله گروههای عملیاتی ویژه جهت شناسایی بررسی و نمونه برداری های لازم و در صورت نیاز نسبت به معدوم سازی پرندگان مشکوک و پرداخت غرامت به صاحبان آنان در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام است که این اقدامات به معنی شیوع یا انتقال بیماری نیست.

بر این پایه گزارش ، با قدامات انجام شده تمامی امور مربوط به بیماریهای طیور تحت کنترل کامل سازمان دامپزشکی کشور است.

کد خبر 457728

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها