کنگره شعر نبوی نباید به جغرافیای خراسان محدود شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده - استاندار خراسان رضوی - صبح امروز در دیدار با اعضا ستاد کنگره بین المللی شعر نبوی گفت: اینکه کنگره از مشهد شروع شده، دارای ارزش است. شعر با توانمندی ویژه خود می تواند ظرفیت بالای پیامبر(ص) را به منصه ظهور برساند .

محمدی زاده توجه به کنگره بین المللی شهر نبوی را از چند دیدگاه لازم دانست و افزود: در اسلام نشانه های زیادی برای هدایت وجود دارد که شخصیت پیامبر (ص) نشانه مجسم و متکامل و یکی از دلایل قوت و اقتدار تفکر دینی ما و وحدت امت اسلامی و توفیقات ملت اسلامی است .

وی ادامه داد : از آنجا که پیامبر(ص ) متعلق به همه جهان است، بین المللی برگزار کردن این کنگره بسیار بجا و شایسته است.

استاندار خراسان رضوی برگزاری کنگره بین المللی شعر نبوی را در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) امری هوشمندانه و شایسته دانست و اضافه کرد : شعر زبانی گویا ، موزون ، پرمعنا و سازگار با طبع انسان است و می تواند در لایه های عقلی نفوذ کند. انتخاب زبان شعر برای بررسی لایه های زندگی و شخصیت پیامبر (ص) کار نیکویی است؛ چرا که به لحاظ زیبایی و استحکام و دوام بالا و احساس مسئولیت که در شعر و اصحاب آن است ، می تواند در مسیر خود دوام و استمرار یابد .

وی افزود : با توجه به مسائل مذکور باید دبیرخانه جشنواره تثبیت شود و ارتباط صمیمانه ای با خانواده شعر برقرار کند .

محمدی زاده خاطرنشان کرد : ضرورت امروز حیات سیاسی جهان اسلام و وحدت امت اسلامی است که در این میان قرآن و نبی مکرم اسلام( ص) مهمترین این ابزارها است که در عرصه فرهنگ توانایی و ظرفیت پرداختن به این مهم وجود دارد .

