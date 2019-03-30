چالش های صنعت دارو در سال رونق تولید/شکستن تابوی افزایش قیمت دارو

به گزارش خبرنگار مهر، مقام معظم رهبری سال ۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کرده‌اند تا روند حمایت از کالای ایرانی در سال جاری نیز به شکل و شیوه‌ای دیگری فراموش نشود. در این بین، نظام سلامت که وابستگی شدیدی به دارو و تجهیزات پزشکی دارد، از این قاعده مستثنی نبوده و نقش بسزایی در این موضوع دارد. چرا که در حال حاضر، نیاز به تجهیزات پزشکی در نظام سلامت کشور، از اهمیت زیادی برخوردار است. به طوری که وابستگی به تجهیزات و ملزومات پزشکی وارداتی، تا حدود زیادی مشکلاتی را برای متولیان نظام سلامت و بیماران به دنبال داشته است. البته جایگاه صنعت داروسازی، متفاوت از تجهیزات پزشکی است. به طوری که این صنعت توانسته ۹۷ درصد نیاز داخلی کشور را تأمین کند. اما، سهم سه درصد داروهای وارداتی به مراتب بیشتر از ۹۷ درصد سهم شرکت‌های دارویی داخلی است و همین مسئله، موجبات دلخوری دست اندرکاران تولید دارو در کشور را فراهم کند.

تولید کنندگان دارو، متفق القول بر این عقیده اند که آنطور که باید و شاید، بخش‌های مختلف دولت از صنعت داروسازی حمایت نمی‌کنند و همین مسئله باعث شده داروهای وارداتی، ارز بیشتری به خود اختصاص دهند. در حالی که تنها ۳ درصد نیاز دارویی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. در همین حال، سهم ارزی و حتی ریالی برای حمایت از صنعت داروسازی کشور، به مراتب کمتر از آن چیزی است که به داروهای وارداتی اختصاص می‌یابد.

مشکل تأمین ارز دارو در سال گذشته

عباس کبریایی زاده نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت صنعت داروسازی کشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: متأسفانه صنعت داروسازی کشور در سال ۹۷ فشارهای بسیار زیادی را تحمل کرد که ناشی از ناکارآمدی‌هایی بود که در انجام وظایف در بخش‌های مختلف دولت وجود داشت، به خصوص در نظم دادن و انضباط در تخصیص ارز به نیازهای صنعت داروسازی و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت بود. چرا که دولت به دلیل دیرکردهایی که در پرداخت‌ها به سازمان‌های بیمه گر داشت، بیمه‌ها به همان نسبت به داروخانه‌ها پرداخت داشتند و داروخانه‌ها نیز به شرکت‌های پخش و در نهایت این پرداختی‌ها به شرکت‌های دارویی با تأخیر صورت می‌گرفت.

وی ادامه داد: این وضعیت به خصوص در نیمه اول سال ۹۷ فشارها روی صنعت داروسازی کشور ناشی از بی انضباطی‌های اداری بسیار زیاد بود و در ۶ ماهه دوم سال گذشته با اصلاح مدیریتی و پیگیری‌های وزارت بهداشت، شاهد بودیم که شرایط در تخصیص ارز مورد نیاز صنعت بهتر شد.

شرط رونق تولید در صنعت داروسازی

کبریایی زاده به شعار سال ۹۸ که «رونق تولید» نامگذاری شده است، گفت: اگر بخواهیم رونق تولید در کشور اتفاق بیافتد، دولت باید روان تر کار کند و دیوان سالاری حاکم بر دولت که در بخش‌های مختلف وزارت بهداشت، بخش بازرگانی وزارت صمت، گمرک و نظام بانکی ایجاد شده، مهم‌ترین عامل رکود در صنعت داروسازی کشور است.

متأسفانه هر روز شاهد یک مانع جدید از طرف گمرکات، سازمان توسعه تجارت، وزارت بهداشت، نظام بانکی و…، برای شرکت‌های تولیدی در کشور هستیم وی ادامه داد: صنعت داروسازی برای گرفتن مجوز، در حال حاضر نیازمند اخذ مجوزهای بسیار بسیار طولانی و بوروکراتیک است که در این فرایند باید انتظار بروز فساد اداری را داشته باشیم. متأسفانه هر روز شاهد یک مانع جدید از طرف گمرکات، سازمان توسعه تجارت، وزارت بهداشت، نظام بانکی و…، برای شرکت‌های تولیدی در کشور هستیم.

کبریایی زاده تاکید کرد: اگر به دنبال رونق تولید هستیم، باید ابزارهای آن را فراهم کنیم که مقرون به صرفه کردن تولید است. امروز شاهد هستیم که انواع عوارض و مالیات‌ها از بخش تولید گرفته می‌شود و قیمت تمام شده کالا در کشور روز به روز در حال افزایش است.

وی اظهار داشت: آشفتگی که در تأمین بسیاری از کالاهای پشتیبان وجود دارد، متأسفانه قیمت تمام شده کالا در کشور را بالا برده است.

برچیدن بوروکراسی مرگ آور اداری

کبریایی زاده تاکید کرد: اگر می‌خواهیم رونق تولید اتفاق بیافتد، باید بوروکراسی «مرگ آور» را که باعث آسیب صنعت شده و فساد اداری که در گوشه و کنار نهادها و دستگاه‌های دولتی وجود دارد و محصول همین بوروکراسی و دیوان سالاری اداری است، باید برچیده شود.

وی افزود: دولت به جای اینکه دستش را در جیب صنعت کند، برای اینکه نیاز مالی خودش را تأمین کند و به بدترین شکل هزینه کند، متأسفانه مواجه شدیم با یک دولت بزرگ و ناکارآمد که در بسیاری از موارد همراه با فساد اداری است.

کبریایی زاده گفت: خرج این دولت بزرگ و ناکارآمد را عمدتاً باید مردم و صنایع پرداخت کنند و همین عوامل باعث می‌شود قیمت تمام شده کالا در کشور افزایش پیدا کند.

وی افزود: سوال جدی که باید پاسخ بدهیم این است که چرا در کشوری مثل چین، مواد خام پتروشیمی از خاورمیانه به این کشور منتقل می‌شود و آنجا مواد پلاستیکی تولید می‌شود که ارزان‌تر از قیمت تمام شده در ایران به فروش می‌رسد. این چیزی نیست جز تدبیر دولت این کشور که قیمت تمام شده تولید را کاهش دهد.

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تاکید کرد: در یک کلام اگر بخواهم انتظار صنعت از مسئولان را بیان کنم، این است که کاری بکنند قیمت تمام شده کالا در ایران مقرون به صرفه و قابل رقابت با کالاهای خارجی باشد و فشارهای وارده بر صنعت را کم کنند.

عبور از سخت‌ترین سال صنعت داروسازی

هاله حامدی فر عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیوتکنولوژی پزشکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، سال گذشته را سال بسیار سختی برای صنعت داروسازی دانست و گفت: این موضوع را نه من، بلکه به گواه پیشکسوتان این صنعت، سخت‌ترین سال صنعت داروسازی کشور در بعد از انقلاب بوده است.

وی افزود: در سال گذشته صنعت داروسازی کشور با کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید همطراز با افزایش قیمت ارز مواجه بود. این در حالی بود که افزایش قیمت دارو در سال گذشته، به میزان خیلی کم و در اقلام محدودی اتفاق افتاد.

حامدی فر ادامه داد: سیستم بانکی به دلیل تحریم‌ها دچار مشکل شده و صنعت داروسازی در بسیاری از اقلام وارداتی مواد اولیه برای تولید داروهای بیوتکنولوژی، با کمبودهایی مواجه بود.

به گفته این مدیر دارویی، صنعت بیوتکنولوژی دارویی در زمینه فیلترهای مخصوص، کیت‌ها، محیط کشت‌های خاص، رزین های خالص سازی و…، با مشکلات عدیده ای مواجه بود.

حامدی فر، با عنوان این مطلب که ارزبری محصولات بیوتکنولوژی خیلی زیاد نیست، افزود: با توجه به تنوع اقلام داروهای بیوتکنولوژی، در تأمین ارز مورد نیاز با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه بودیم و صنعت داروسازی، فشار زیادی را تحمل کرد.

وی در عین حال، تاکید کرد: با تمامی این مشکلات، صنعت داروسازی در سال گذشته سربلند بیرون آمد و کمبود اقلام دارویی حساس، در مقاطع خیلی کوتاه اتفاق افتاد.

در سال رونق تولید چه کارهایی باید انجام شود

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به این سوال که صنعت داروسازی در سال «رونق تولید»، نیازمند چه ابزارها و حمایت‌هایی است، گفت: ابتدا باید مشخص کنیم هدف از حمایت چیست. اینکه می‌خواهیم صنعت سر پا بماند یا تولید رونق بگیرد.

حامدی فر ادامه داد: برای سر پا ماندن صنعت داروسازی، حمایت‌های زیادی باید صورت گیرد که مهم‌ترین آن، شکستن تابوی افزایش قیمت دارو است. زیرا، اگر قیمت دارو منطقی نشود، باعث خواهد شد صنعت با مشکلات زیادی مواجه شود و شاهد تعطیلی کارخانجات دارویی خواهیم بود.

قیمت دارو باید منطقی بالا برود و صنعت داروسازی می‌بایست از تسهیلات خاص بهره مند و در نرخ بهره بانکی برای صنعت نیز تجدید نظر شود وی گفت: قیمت دارو باید منطقی بالا برود و صنعت داروسازی می‌بایست از تسهیلات خاص بهره مند و در نرخ بهره بانکی برای صنعت نیز تجدید نظر شود.

حامدی فر، تک نرخی شدن ارز در صنعت داروسازی را به نفع مردم و تولید کنندگان دانست و افزود: دو نرخی بودن ارز، مسیر سوءاستفاده را هموار می‌کند و متأسفانه آنهایی که سوءاستفاده می‌کنند، دچار مشکل نمی‌شوند. بلکه آن دسته از تولید کنندگان که درست کار می‌کنند، بیشتر زیر ذره بین و پروسه‌های وقت گیر تولید قرار می‌گیرند که می‌بایست این روند اصلاح شود.

عضو هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان بیوتکنولوژی پزشکی، ادامه داد: اگر به دنبال رونق تولید هستیم، می‌بایست فراتر از این مسائل و موضوعات گام برداریم.

حامدی فر، با عنوان این مطلب که داروی تولید داخل به عنوان کالایی تخصصی و پیچیده از قیمت پایینی برخوردار است، افزود: داروی تولید داخل، ارزان قیمت ترین کالایی است که در کشور وجود دارد.

وی با تاکید بر ارائه تسهیلات خیلی خاص به صنعت داروسازی کشور، گفت: صنعت نیازمند تسهیلات بدون بهره برای اصلاح خطوط تولید و اخذ استانداردهای مورد نیاز برای ارتقا و پیشرفت است.

حامدی فر، حل مشکلات صنعت داروسازی از طریق دیپلماسی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این مسیر نیازمند عزم دولتی برای رونق صادرات در کشورهایی هستیم که ادعا داریم رابطه ما با آنها خوب است.

وی ادامه داد: صنعت داروسازی باید به سوددهی قابل سرمایه گذاری برای بهتر شدن کیفیت و صادرات برسد. بسنده کردن به سود بخور و نمیر برای صنعت، چاره ساز نیست. یکبار برای همیشه، قیمت دارو باید واقعی و منطقی شود.