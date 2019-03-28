سامانه پلیس همراه در آذربایجان غربی راه اندازی شد

سرهنگ عباس فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: این سامانه امکان ثبت و ارسال تخلفات راهنمایی و رانندگی را به صورت برخط فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: از قابلیت‌های مهم این سامانه استعلام لحظه‌ای ریز تخلفات و نمرات منفی از اجراییات و دسترسی به اطلاعات وسیله نقلیه از شماره گذاری، گواهینامه و حذف خطای کاربران است.

سرهنگ فرمانی در ادامه با اشاره به طرح نوروزی پلیس راهنمایی و رانندگی اضافه کرد: بیشترین تصادفات نوروز ۴۳.۸ درصد در حوزه درون شهری اتفاق افتاده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه رانندگان با جدیت تمام در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اهتمام داشته و خود را ملزم به رعایت قوانین بدانند افزود: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله بستن کمربند ایمنی و داشتن سرعت ایمن در کاهش تصادفات نقش چشمگیری دارد.

سرهنگ فرمانی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲۰ تن در تصادفات درون شهری در استان جان باخته اند گفت: امیدواریم امسال با رعایت قوانین شاهد کاهش تصادفات و فوتی‌ها باشیم.