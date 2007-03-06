سازمان کنفرانس اسلامی به دشمنی های فرقه ای پایان دهد

آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار حاتم الصائم سفیر جدید تونس در جمهوری اسلامی ایران، گفت: برنامه ریزی برای تفرقه میان کشورهای اسلامی به ویژه شیعه و سنی از توطئه های شناخته شده دشمنان است.

وی افزود : برخی رفتارها در درون کشورهای اسلامی میان متعصبین تندرو را تغذیه کننده خواست خارجی ها عنوان و تصریح کرد: آنها باید اهمیت وحدت دنیای اسلامی را درک کنند و متفکرین دنیای اسلام می توانند یا آموزش به مسلمانان ارزش اتحاد در شرایط کنونی را مشخص نمایند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی موقعیت استراتژیک تونس در میان کشورهای اسلامی و همسایگی با قاره اروپا را پر اهمیت عنوانکرد و افزود: گسترش روابط با کشورهای آفریقایی به ویژه اسلامی از اصول کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: در سال های اخیر اعتماد متقابل در روابط دو کشور مشهود بوده است و دیدگاه های مشترک دو کشور در خصوص مسائل مختلف، اهمیت تحکیم وگسترش روابط در همه عرصه ها را دو چندان می نماید.

در این دیدارحاتم الصائم سفیر تونس در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام، گسترش روابط اقتصادی دو کشور را خواستار شد.

وی از صنایع پتروشیمی، فلزات و اتومبیل سازی به عنوان نمونه های خوبی برای همکاری ایران و تونس نام برد و گفت: تقویت بخش خصوصی دو کشور برای روابط با یکدیگر درفعال کردند ظرفیت های همکاری بسیار موثر است.