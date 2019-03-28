نوسازی ۴ دهانه پل در اروندکنار آغاز شد

سید زین العابدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این پلها در مسیرهای دسترسی به ۶ روستای اروندکنار قرار دارد که از سالهای پیش تخریب شده و تردد را برای روستانشینان سخت کرده بود.
وی افزود: نوسازی این پلها با همکاری سپاه ادارات و منطقه آزاد اروند شروع شده و تا یک هفته آینده به اتمام میرسد و بهره برداری از آن آغاز خواهد شد.
فرماندار ویژه آبادان اظهار کرد: در جریان نوسازی، عرض پلها از ۳ متر به ۱۲ متر افزایش پیدا میکند.
موسوی با بیان اینکه کار ترمیم و احداث سیل بند انهار همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: اوضاع آرام است و خطر سیلابهای ناگهانی منطقه را تهدید نمیکند.
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