به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یکی از مسئولان گردانهای عز الدین قسام تاکید کرد که نیروهای این گردانها آماده جنگ با دشمن صهیونیستی هستند.
وی هم چنین تصریح کرد که بالا بردن توان موشکی این نیروها، تصمیمی از جانب فرماندهان مقاومت برای بالابردن سطح آمادگی مبارزاتی گردانهای عز الدین قسام بود.
این مسئول قسام اظهار داشت که این گردانها در پی تصمیم رژیم صهیونیستی برای حمله به غزه قبل از انتخابات پیشروی پارلمان، خود را کاملاً برای جنگ آماده کرده است.
این اظهارات مسئول قسام در حالی بیان میشود که ارتش رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر چندین لشکر و گردان از نیروهای خود را در مرز غزه مستقر کرده است.
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