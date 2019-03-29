تزریق ترس به جای مدیریت صحیح بحرانها

به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام مختار کرمی با انتشار یادداشتی از نحوه مدیریت بحران‌های اخیر به ویژه احتمال وقوع سیلاب در استان کردستان انتقاد کرد.

در روزهای اخیر و به دنبال جاری شدن سیل در برخی از مناطق کشور و بروز حوادث تلخ و دلخراش که همه ما باید با آسیب‌دیدگان همدردی کنیم موجی از نگرانی را برای مردم به همراه داشته است. اینکه مسئولان و مدیران بر اساس وظیفه و به عنوان خادمان و نوکران ملت باید به مشکلات و موانع و ایجاد آرامش پیگیری کامل کنند شکی نیست اما برخی از مدیران بجای مدیریت به اصطلاح بحران، بحران ایجاد می‌کنند.

یکی از وظایف دولت و مسئولان فراهم آوردن امکانات و بستر مناسب برای شهروندان برای رویارویی با خطرات و حوادث ناگهانی است که البته اینگونه تمهیدات باید قبل از حادثه مورد تحلیل و بررسی و توجه قرار گیرد. اما به بهانه هشدار به مردم در روزهای اخیر چنان دلهره‌ای به مردم تلقین کرده‌اند که احدی جرأت بیرون آمدن از خانه خود ندارد و گویی که هرکسی قدم از قدم بردارد در دام سیل گرفتار خواهد شد که اینگونه مدیریت کردن حوادث احتمالی با هیچ منطقی سازگار نیست.

متأسفانه این مساله با تعطیلات و زمان مسافرت اغلب شهروندان همزمان شده است و موجی از ترس و نگرانی برای مردم به وجود آورده است که خود کمتر از بحران نیست. ضمن اینکه میلیاردی به حوزه گردشگری که یکی از موارد مهم درآمدزایی در کشورها محسوب می‌شود به خاطر کاهش شدید مسافرت خسارت وارد شده است، مشکلات زیادی هم برای مردم درست شده است که آنچه که باید اتفاق بیفتد برخورد منطقی همراه با عقلانیت با حوادث احتمالی است.

مدیران ضمن اینکه هوشیاری لازم را که یک اصل مهم در مدیریت بحران‌هاست به مردم گوشزد کنند باید شرایط لازم را نیز برای زندگی عادی مردم فراهم آورند که شاید راحت‌ترین کار در این گونه موارد ترساندن مردم و هشدارهای پیاپی است که ممکن است در این اثنا بعضی از کم کاری‌ها و کمبودها راهم پوشش دهد.

گویا هر مسئولی اوضاع غیر عادی‌تر و خطرات را ترسناک‌تر وبا صدای بلند به مردم ابلاغ کند مدیرتر است. بازهم تاکید می‌شود که رعایت اصول ایمنی هوشیاری و همکاری و مشارکت مردم اصل اساسی در مواجهه با حوادث است اما مدیران نباید برای راحتی کار وغیره فقط هشدار بدهند.