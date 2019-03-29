مبارزه با ایدئولوژی تکفیری در عراق؛ ناکامی توطئه سعودی ـ آمریکایی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: تروریستهای تکفیری داعش در سال ۲۰۱۴ با یورش به مناطق مختلف عراق سرانجام توانستند شهر موصل واقع در استان نینوا را تحت کنترل خود درآورند. آنها با کمک بقایای رژیم بعثی موفق شدند بر شهر موصل سیطره پیدا کرده و بدین ترتیب به فکر پیشروی و تسلط بر دیگر نقاط عراق نیز افتادند.
پس از اشغال شهر «موصل» توسط تروریستهای تکفیری داعش بود که «آیتالله سیستانی» مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق فتوای استراتژیکِ جهاد کفایی را صادر کرد. به دنبال صدور این فتوای به موقع و راهبردی، جوانان عراقی یکی پس از دیگری برای حضور در جبهههای نبرد علیه تروریسمِ تکفیری اعلام آمادگی کردند تا دوشادوش نیروهای امنیتی عراق ریشه تکفیریها را بخشکانند.
سرانجام در دسامبر سال ۲۰۱۷ بود که نیروهای عراقی به فضل فتوای کفایی آیت الله سیستانی در برههای کاملاً حساس، موفق به شکست نهایی تروریستهای تکفیری داعش شدند تا به خلافت خودخوانده این گروه تروریستی در طول سه سال خاتمه داده باشند. در این مسیر شمار زیادی از نظامیان و نیروهای مقاومت عراق و همچنین غیرنظامیان این کشور توسط تکفیریها به شهادت رسیدند.
اکنون بیش از یک سال از نابودی تروریستهای تکفیری داعش در عراق سپری میشود اما ضرورت مبارزه با ایدئولوژی داعش تکفیریها بیش از هر زمان دیگری احساس میشود، به ویژه اینکه بقایای عناصر تکفیری که هم اکنون در نقاط پراکندهای از عراق مستقر هستند، تمام تلاش خود برای اشاعه این ایدئولوژی را به کار بسته اند تا شاید بتوانند سنگ بنای ظهور دوباره داعشی ها را در این کشور فراهم آورند.
درحال حاضر دولتمردان عراقی نیز خود به خوبی میدانند که در مرحله پساداعش دو اقدام اساسی و بنیادین میبایست در این کشور صورت پذیرد؛ اول مبارزه با اندیشه، تفکر و ایدئولوژی تکفیری و دوم؛ بازسازی عراق. سیاستمداران عراقی نیک میدانند که عدم اتخاذ تصمیمات راهبردی به منظور مقابله با ایدئولوژی تروریسمِ تکفیری نمیتواند افقهای روشنی را در برابر بازسازی عراق که البته امر مهمی است، قرار دهد.
در همین ارتباط، پیشتر «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق با اشاره به ضرورت مبارزه با اندیشه و تفکر افراطی و افراطی گری، گفته بود: «داعش به مثابه یک غده سرطانی است که میبایست به طور کامل برچیده شده و از بین برود. از بین رفتن کامل داعش منوط به نابودی تفکرِ تکفیر و افراطی گری است؛ دستاوردی که تحقق آن مستلزم تلاش مضاعفی از سوی تمامی دستگاههای عراق است».
اینکه مقامات و سیاستمداران عراقی بر لزوم برچیده شدن اندیشه و ایدئولوژی تکفیری تأکید دارند به این دلیل است که این اندیشه، راه و روشی است که به تروریسم میانجامد و لذا مبارزه با آن در تمامی سطوح میبایست در رأس اولویتها قرار گیرد. ناگفته پیداست، تروریسم وقتی به نتیجه میرسد که گروهی از اندیشههای آن حمایت کنند و پناهگاهی امن برای آن بسازند و اقداماتش را تحت پوشش سیاسی و رسانهای و اجتماعی قرار دهند. درست به همین دلیل است که نخست وزیر عراق بر لزوم افزایش تلاشها برای مبارزه با اندیشه تکفیری تأکید میکند.
مسأله مبارزه با ایدئولوژی و اندیشه تکفیری حتی بارها از سوی مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق مورد تأکید قرار گرفته است. در همین ارتباط، پیشتر «عبدالمهدی الکربلائی» نماینده «آیت الله سیستانی» مرجعیت شیعیان عراق گفته بود: «ایدئولوژی تکفیری افراطی منبع شر است و تلاشها برای نابودی آن نه تنها در عراق بلکه در سراسر جهان نیز باید افزایش یابد.
نماینده مرجعیت عراق از آگاهی بخشی به مردم به عنوان یکی از مهمترین اقدامات جهت مبارزه با اندیشه تکفیری یاد کرده و تصریح میکند: «مستند سازی از جنایتهای گروه تروریستی تکفیری داعش علیه غیرنظامیان و بشریت، میتوان نقش مهم، تعیین کننده و مؤثری در تنویر افکار عمومی نسبت به عقاید باطل این گروه تروریستی داشته باشد». تأکید نماینده مرجعیت بر این مسأله حاکی از اهمیت آن در مرحله پساداعش در عراق است.
درهمین حال، دیگر شخصیتهای سیاسی برجسته عراق نیز بر این مسأله اتفاق نظر دارند که مبارزه با اندیشه و ایدئولوژی تکفیری در این کشور باید در رأس اولویتها قرار گیرد. در همین ارتباط، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی معتقد است: «مردم عراق امروز از چالش اندیشه افراطی و بقایاهای داعش آگاه هستند؛ چالشی که غلبه بر آن نیازمند یاری تمامی دوستان و برادران عراق است». وی در ادامه یادآور شد: «از آنجایی که تفکر افراطی گرایی تهدید بزرگی برای بشریت است، مبارزه با آن باید در اولویت قرار گیرد.
از سوی دیگر، «هادی العامری» دبیرکل سازمان «بدر» عراق نیز در این خصوص معتقد است: «نابودی تفکر و ایدئولوژی داعش نیازمند مبارزه فکری است. جریانهای تکفیری در واقع به مثابه بیماری وبا تلقی میشود به این معنا که اگر با تفکر و ایدئولوژی آنها مبارزه نشود آنها در تمامی نقاط پراکنده میشوند. بنابراین مبارزه جدی و اساسی با این ایدئولوژی ویرانگر یک ضرورت است».
بر اساس آنچه که گفته شد، به نظر میرسد که عراقیها عزم خود برای مبارزه با تفکر و ایدئولوژی تکفیری را بر اساس رهنمودهای مرجعیت، جزم کرده اند و در عرصه مقابله با تروریسمِ تکفیری تنها به مبارزه و رویارویی نظامی اکتفا نکرده اند؛ این مسأله نشان میدهد که در آینده باید منتظر تحمیل شکست بزرگتری از شکست نظامی به تکفیریها و حامیان منطقهای و بین المللی آنها باشیم.
پر واضح است که حامیان منطقهای و بین المللی تروریستهای تکفیری داعش از جمله عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا به دنبال اشاعه ایدئولوژی افراطی گری در عراق هستند تا بار دیگر هرج و مرج را بر این کشور حاکم سازند؛ علت اصلی این مسأله هم این است که آنها به خوبی میدانند که عدم ثبات در عراق به منزله بی ثباتی در منطقه است.
با تمامی آنچه که گفته شد، به نظر میرسد که دولت و ملت عراق در شرایط کنونی به درستی خطر پیش روی این کشور را که همان تفکر و ایدئولوژی تکفیری است، شناسایی کرده اند و در مرحله پساداعش در مسیر درستی گام برداشته اند تا بدین ترتیب، کشور خود را از مبتلا شدن دوباره به شرِّ تکفیریها نجات دهند. بدون تردید، در سایه حمایتهای مرجعیت، این مسیر نیز با موفقیت طی خواهد شد و توطئه حامیان داعش با شکست مواجه خواهد شد.
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