مشکلات سیل زدگان را دریابید/مردم ترکمن صحرا در برابر سیل ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه گرگان اظهار کرد: سیل اخیر حادثه عجیبی بود و تا زمانی که از نزدیک آن را مشاهده نکنید، نمی‌توان عمق آن را درک کرد.

وی افزود: خسارت زیادی در نتیجه این سیل به استان وارد شده و سوالی مطرح می‌شود که آیا می‌شد تمهیداتی اندیشید تا این سیل در استان اتفاق نمی‌افتاد؟ بله می‌شد این کار را کرد و جلوی آن را گرفت.

نورمفیدی گفت: تجاوز به حریم رودخانه‌ها و ساخت و ساز و ایجاد پارکینگ و غیره سبب شد که سیل خسارت جبران ناپذیر به گلستان وارد کند.

وی با بیان اینکه لایروبی نکردن رودخانه‌ها از دیگر دلایل به وجود آمدن سیل بود، اضافه کرد: عدم محاسبه دقیق در ساخت سدها از دیگر عواملی بود که منجر به افزایش خسارت سیل شده است.

نورمفیدی تصریح کرد: همچنین برخی کانال‌های انتقال آب در گذشته فشار سیل را کاهش می‌داد که متأسفانه این کانال‌ها توسط مردم پر شد.

وی با بیان این که اکثر مسئولان برای کاهش آلام مردم سیل زده در منطقه حضور داشتند، گفت: بزرگان و علما و ستاد اجرایی حضرت امام خمینی (ره)، کمیته امداد، هلال احمر، صدا و سیما، بنیاد مسکن و حتی بخش‌های خصوصی و غیره در منطقه حضور پررنگی دارند.

نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به تلاش مردم منطقه ترکمن‌صحرا برای ممانعت از ورود آب به شهر و روستاها، تصریح کرد: این حادثه به زودی تمام نمی‌شود و حجم خسارت در منطقه زیاد است و نیاز است که همه مردم کمک کنند و تصور نکنند که مشکلات سیل‌زدگان تمام شده است.