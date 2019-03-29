به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وبدا لرستان، مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های بهداشتی و درمانی شهرستان پلدختر با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

این پروژه‌ها شامل بخش‌های اورژانس با ۵۰ تخت، «ان آی سی یو» با سه تخت، «آی سی یو» با پنج تخت بیمارستان امام (ره) با مجموع مساحت هزار و ۲۵۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال، شش طرح پیش بیمارستانی ساختمان پایگاه اورژانس با مساحت مجموع ۷۲۰ متر مربع، ۱۲ ساختمان خانه بهداشت با مساحت هزار و ۴۵۰ متر مربع و اعتبار ۲۵ میلیارد ریال بوده که به بهره برداری رسیدند.