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۹ فروردین ۱۳۹۸، ۱۶:۱۱

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران:

۱.۹ میلیون مسافر - شب در روستاهای مازندران اقامت کردند

۱.۹ میلیون مسافر - شب در روستاهای مازندران اقامت کردند

ساری - معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران شمار اقامت گردشگران نوروزی در روستاهای استان را یک میلیون و ۹۳۲ هزار و ۱۲۸ نفر شب اعلام کرد.

مهران حسنی در گفتگو با خبرنگاران مهر با اشاره به اقامت ۹ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۰۳ نفر شب مسافران نوروزی در استان اظهار داشت: از این میزان حدود دو میلیون نفر شب در روستاهای استان اقامت کرده اند.

وی شمار گردشگران روسایی را یک میلیون و ۱۹۳ هزار و ۸۹۵ نفر اعلام کرد و گفت: در عین حال ۱۰۳ هزار و ۷۴۷ نفر نیز از موزه‌های استان بازدید کرده اند.

وی با اشاره به بازدید ۴۵۰ هزار و ۸۵۰ نفر از اماکن مذهبی استان در ایام نوروز گفت: در ایام نوروز ۱۶۷ نمایشگاه نوروزی برپا شده است.

حسنی ادامه داد: در طرح نوروزی ۲۱۱ کنسرت موسیقی برپا شد و ۴۱ واحد به دلیل تخلفات بهداشتی تعطیل شده است.

کد مطلب 4577931

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