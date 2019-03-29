۱.۹ میلیون مسافر - شب در روستاهای مازندران اقامت کردند

مهران حسنی در گفتگو با خبرنگاران مهر با اشاره به اقامت ۹ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۰۳ نفر شب مسافران نوروزی در استان اظهار داشت: از این میزان حدود دو میلیون نفر شب در روستاهای استان اقامت کرده اند.

وی شمار گردشگران روسایی را یک میلیون و ۱۹۳ هزار و ۸۹۵ نفر اعلام کرد و گفت: در عین حال ۱۰۳ هزار و ۷۴۷ نفر نیز از موزه‌های استان بازدید کرده اند.

وی با اشاره به بازدید ۴۵۰ هزار و ۸۵۰ نفر از اماکن مذهبی استان در ایام نوروز گفت: در ایام نوروز ۱۶۷ نمایشگاه نوروزی برپا شده است.

حسنی ادامه داد: در طرح نوروزی ۲۱۱ کنسرت موسیقی برپا شد و ۴۱ واحد به دلیل تخلفات بهداشتی تعطیل شده است.