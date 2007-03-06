  1. سیاست
۱۵ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۳۰

متکی در دیدار با خالد مشعل:

ایران از هر گامی در جهت وحدت فلسطین حمایت می کند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران استفاده از همه ظرفیتهای فلسطینی و تبلور آن در دولت فلسطینی را فرصتی برای توانمند تر شدن بیشتر برای استیفای حق قانونی ملت فلسطین خواند و اعلام کرد : ایران از هر گامی که در جهت وحدت و انسجام فلسطین برداشته شود، حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس، ظهر امروز در تهران آخرین تحولات فلسطین و منطقه را بررسی کردند.

متکی در این دیدار اظهار داشت: استفاده از همه ظرفیت فلسطین و تبلور آن در دولت فلسطینی، فرصتی برای توانمند تر شدن بیشتر برای استیفای حق قانونی ملت فلسطین است و ما از هر گامی که در جهت وحدت و انسجام فلسطین برداشته شود، حمایت می کنیم.

در این دیدار، خالد مشعل نیز با اشاره به حمایت های ایران از آرمان فلسطین گفت: حمایت های سیاسی و معنوی ایران بزرگترین پشتوانه ما برای دفاع از آزمان های فلسطین بوده است.

وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی بعد از شکست لبنان، تلاش همه جانبه ای برای ایجاد درگیری بین گروه های فلسطینی نمودند، اما این توطئه ها نتیجه ای نداشت.

رئیس دفتر سیاسی حماس در پایان تصریح کرد: ما از مواضع شجاعانه و برجسته ایران درحمایت از ملت فلسطین تقدیر نموده و روابط با ایران را یک رابطه استراتژیک قلمداد می کنیم.

