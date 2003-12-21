ساخت دو موزه بزرگ در مشهد و زاهدان

مسعود رحماني مدير روابط عمومي ميراث فرهنگي خراسان در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي " مهر" اظهار داشت : موزه بزرگي در پارك سنگي مشهد ، با زير بنايي بيش از 10 هزار متر مربع در 6 طبقه ساخته مي شود.

به گفته رحماني مراحل اوليه ومقدماتي براي ساخت اين موزه ، در ابعاد 50×50 ساخته خواهد شد ، از دو سال پيش آغاز و پيش بيني شده است ، در صورت فراهم شدن امكانات لازم از نظر اعتبار وهمچنين پيمانكار مناسب ، مراحل ساخت موزه در آينده اي نزديك شروع شود.

رحماني ، باستان شناسي ، مردم شناسي ، تاريخ طبيعي و ... را از بخش هاي تشكيل دهنده اين موزه اعلام كرد و گفت : با توجه به پراكندگي و تعدد ميراث فرهنگي در استان خراسان ، راه اندازي چنين موزه اي با اين وسعت و امكانات بسيار ضروري بنظر مي رسيد و اميد است با راه اندازي اين موزه ، پايگاهي واحد و استاندارد ، براي جمع آوري و نگهداري مناسب بيش از 2500 اثر فرهنگي - تاريخي كه در استان شناخته شده ، آماده شود.



بزرگترين موزه شرق كشور ، سال 1385 به بهره برداري مي رسد

بزرگترين موزه شرق كشور ، در زير بنايي بالغ بر 9 هزار متر مربع ، در سيستان و بلوچستان ساخته مي شود. در صورت اختصاص بودجه لازم ، مراحل اجرايي ساخت اين موزه ، سال آينده ، آغاز مي شود.

اين موزه در زاهدان ساخته مي شود و بخش هاي مختلفي چون باستان شناسي ، مردم شناسي ، مرمت ، هنرهاي سنتي و... را در بر مي گيرد.



