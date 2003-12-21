وزير امور خارجه اسپانيا وارد ژاپن شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آنا پلاسيو وزير امورخارجه اسپانيا امروز يكشنبه با هدف گفتگو در مورد مسائل امنيتي عراق و بررسي روند بازسازي در اين كشور وارد ژاپن شد.

پلاسيو دربرنامه سفر سه روزه خود فردا دوشنبه با يوريكو كاواگوچي وزير امور خارجه ژاپن ديدار و گفتگو خواهد كرد.