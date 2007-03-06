به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد این نمایش روایتی شاعرانه از شهادت مظلومانه حضرت علی اصغر (ع) و مناسب کودکان و نوجوانان است که از روز 16 اسفند در این مرکز اجرا می شود.



کارگردانی این نمایش تلفیقی، عروسکی و سایه‌ای را حجت‌الله ناظری بر اساس نوشته‌ای از دکتر مهدی‌ پوررضائیان بر عهده دارد. نمایش "طفل و تیر و تشنگی" هر روز صبح ساعت 10 برای مدارس با هماهنگی قبلی و بعد از ظهرها ساعت 17 برای عموم در سالن گلستان مرکز تئاتر کانون اجرا خواهد شد و اجرای آن تا پایان فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.



مرکز تئاتر کانون در حال حاضر نمایش دیگری با عنوان "خدای خوب و مهربون" را روی صحنه دارد که ساخته جعفر مهیاری بر اساس نوشته‌ای از امیر اسماعیلی است و از 21 بهمن امسال اجرای آن آغاز شده است. آخرین اجرای نمایش روز پنجشنبه 17 اسفند در سالن بوستان به پیشکسوتان و هنرمندان عرصه هنر نمایش اختصاص دارد.



داستان این نمایش نیز در مورد پسربچه‌ای به نام امید است که مادر خود را از دست داده و بزرگان خانواده به او می‌گویند مادرش پیش خدا رفته و امید در رویاهای خود سفری پرمخاطره را به سوی هفت آسمان آغاز می‌کند و در این راه با موانعی مانند تنبلی، سستی، تکبر، حسودی و خودخواهی رو به رو می‌شود. او با دوری از این صفات زشت و ناپسند به آسمان هفتم می‌رسد و درمی‌یابد که خدا همین نزدیکی‌هاست. این نمایش برای کودکان و نوجوانان کلاس‌های چهارم و پنجم ابتدایی و راهنمایی مناسب است.



در "خدای خوب و مهربون" سعید ابک، سیدمحمود حسینی، فاطمه آریایی، رضا بهرامی، محمد رحمانی، سمیه ثقفی و پریسا مشکانی نقش‌آفرینی می‌کنند. مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون واقع در پارک لاله شماره تلفن 88966119 را برای هماهنگی و ذخیره جا برای دیدن نمایش‌ها در نظر گرفته است.