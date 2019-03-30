تشکیل ۲۶۳ پرونده تخلف در طرح نظارت نوروزی خراسان جنوبی

علی تهوری در گفتگو با مهر اظهار کرد: از ابتدای طرح نظارتی ویژه نوروز سال ۱۳۹۸ تاکنون، ۲۶۳ فقره پرونده تخلف به ارزش یک میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۲۸۴ هزار ریال برای واحدهای صنفی و غیر صنفی متخلف در استان تشکیل شده است.

وی بیان کرد: این تعداد پرونده طی بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی خراسان جنوبی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی تصریح کرد: در مدت اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز سال ۹۸ تاکنون با پیگیری و بررسی شکایت‌های صورت گرفته و گزارشات سامانه ۱۲۴، بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۴ میلیون و ۵۶۰ هزار ریال به شاکیان برگشت داده شده است.

وی به برگزاری مستمر گشت‌های مشترک بازرسی در نوبت صبح و عصر اشاره و تصریح کرد: از ابتدای این طرح بیش از ۱۴۱ مورد گشت مشترک با سایر دستگاه‌های نظارتی در راستای نظارت هر چه بهتر و بررسی تمامی جوانب به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان از سوی واحدها در سطح استان برگزار شده است.

تهوری گفت: شهروندان و مسافران نوروزی استان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی واحدهای صنفی و غیر صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مراتب را به سامانه ارتباطی ۱۲۴ این معاونت در مرکز استان و ادارات تابعه در شهرستان‌ها اعلام نمایند تا ضمن بررسی گزارش با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی همچنین یادآور شد: اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز سال ۱۳۹۸ از تاریخ یکم بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و تا پانزدهم فروردین سال جاری در سطح استان ادامه دارد.