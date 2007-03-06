نتیجه تندروی 1+5 پاسخ جدی ایران است / توقف غنی سازی در ایران صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان بعدازظهر امروز در کنفرانس خبری مشترک با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس با بیان اینکه موضوع هسته ای برای ما امری علی السویه نیست که 1+5 هر کاری می خواهد با قطعنامه ها بکنند، تصریح کرد: ترجیح ما برای حل این مسئله انجام مذاکرات واقعی و نه تصنعی است اما اگر مسیر تندروانه را برگزینند قطعا پاسخی جدی دریافت خواهند کرد.



وی درباره مواضع اخیر محمد البرادعی در خصوص کاهش غنی سازی از سوی ایران گفت: این خبر صحت ندارد و ما کاهشی ندادیم.

لاریجانی درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره زمان تزریق گاز به سانتریفیوژهای غنی سازی ( در مجموعه دستگاه های نصب شده درسالن 3000 تایی) افزود: تزریق گاز سر موعد مقررش انجام می شود و چیزی به آن باقی نمانده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگارمهر درباره مواضع اخیر 1+5 علیه کشورمان که به برگزاری نشستی برای صدور قطعنامه دوم علیه ایران منجر شده اظهارداشت: در واقع دو مسیر پیش روی آنها و ما است؛ مسیر نخست، حل موضوع از طریق مذاکرات واقعی و نه تصنعی است و ما این راه را اولی می دانیم و در این چارچوب آماده ایم که به تفاهم منطقی برسیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص راه دوم توضیح داد : چنانچه این کشورها مسیر تند روانه را درپیش بگیرند قطعا پاسخی جدی دریافت خواهند کرد و شرایط شان نیز تغییر می کند .



وی تصریح کرد : طبعا رویکرد دوم روی خیلی چیزها تاثیر خواهد گذاشت.

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