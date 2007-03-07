سطح مسابقات اردن بالا رفته است / برای کسب عنوان تلاش می کنیم

عزیز میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در گذشته چند تیم در این مسابقات شرکت می کردند و معمولا تعداد تیم ها از 4 تیم تجاوز نمی کرد ولی در این دوره 16 تیم در مسابقات اردن شرکت کرده اند و این کار، رقابت ها را کیفی و البته سخت تر می کند.

وی خاطرنشان کرد: تیم ایران در زمینه دو صحرانوردی دارای عناوین آسیایی است و ما تلاش می کنیم در راستای حفظ عناوین گذشته با اقتدار ظاهر شویم.

میرزایی تصریح کرد: 4 دونده عضو تیم در اوج آمادگی به سر می برند و خوشبختانه مشکل خاصی ندارند و شرایط روحی آنان نیز بسیار مطلوب است.

وی یادآور شد: در تست نهایی که از دوندگان به عمل آمد، نتایج بسیار امیدوارکننده بود و ما انتظار کسب حداقل یکی از عناوین سه گانه رقابت های اردن را داریم .

میرزایی در پایان اظهار امیدواری کرد دوندگان و مربیان این تیم نتایج زحمات خود را با کسب عناوین برتردرمسابقات اردن ببینند.