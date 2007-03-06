به گزارش خبرنگار مهر، دکترعلی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان عصر امروز در کنفرانس خبری مشترک با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس، اظهارداشت : می دانید که ما از دولت حماس حمایت می کنیم و آنها را نماینده واقعی مردم فلسلطین می دانیم و لذا مرتبا با یکدیگر رایزنی داریم.

وی در باره مذاکرات باخالد مشعل گفت : مقداری از بحثهای ما درباره وضعیت جدید فلسطین بود، جمهوری اسلامی ایران از دولت وحدت ملی در فلسطین حمایت می کند و تلاشهای بسیاری انجام شده تا این دولت تشکیل شود و مردم فلسطین زندگی راحتی داشته باشند.

در بخش دیگری از این کنفرانس خبری خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس ضمن ابراز خرسندی از حضور در کشورمان گفت : سفر من به تهران در چارچوب پیوندها و ارتباطات و رایزنیهای ما با رهبری با درایت جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و ما به روابط مستحکمی که با ایران داریم افتخار می کنیم.

وی ضمن تقدیر از حمایتهای مستمر دولت ایران ازملت و آرمان فلسطین افزود : ما جانبداری ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی را از ملت فلسطین و همچنین حمایت ایران از جنبش حماس در سخت ترین شرایط که در سال گذشته شاهد بودیم را ارج می نهیم.

مشعل ادامه داد : در جریان این سفر جناب آقای دکتر لاریجانی و سایر مقامات ایران را در جریان موافقتنامه مکه و شرایط پیچیده کنونی فلسطین قرار دادیم و از موضع ایران در حمایت و تایید این موافقتنامه تقدیر کردیم.

رئیس دفتر سیاسی حماس موافقتنامه مکه را توافقی مهم بر شمرد ودر این خصوص گفت : اهمیت این موافقتنامه در دو بعد جلوگیری از کشتار مردم مظلوم فلسطین و همچنین تحقق وحدت کلمه و یکپارچگی فلسطینیان برای مقابله با چالشهایی که با آن مواجه هستند قابل توجه است.

وی ادامه داد : ما امیدوار و چشم به راه حمایت و نوع ایفای نقش آینده ایران برای کمک به ملت فلسطین جهت شکستن محاصره همه جانبه هستیم و همچنین از نقش ایران در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی برای کمک به رسمیت شناختن شدن حقوق ملت و دولت فلسطین قدردانی می کنیم.

در بخش دیگری از این کنفرانس خبری دبیر شورای عالی کشورمان در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که گویا ایفای نقش عربستان در قضیه فلسطین از ایران پر رنگ تر شده است، گفت : در رسانه ها انسانهای زیرک بسیارند و شما باید توجه داشته باشید که همه فعالیتهای سیاسی یک رو و یک بطن دارند و ما به ظاهر کاری نداریم و آنچه مورد نظر ما باطن امور است.

لاریجانی افزود : آنچه برای ما مهم است این است که مرتبا در ارتباط مستقیم با طرف های مختلف این قضیه باشیم و با ظاهر این مسئله کاری نداریم ضمن آن که از قبل هم گفته بودم در بحث توافق مکه با کشورهای مختلف رایزنی مستمر داریم و از دولت وحدت ملی حمایت می کنیم.

وی درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با مواضع اخیر محمد البرادعی مبنی بر این که ایران به طورموقت انجام فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم را کاهش داده گفت : این موضوع صحت ندارد.

وی درپاسخ به این که آیا تغییری در زمان بندی تزریق گاز به سانتریفیوژ های غنی سازی صورت گرفته؟ تصریح کرد : تزریق گاز سر موعد مقررانجام می شود که به آن چیزی نمانده است.

لاریجانی در پاسخ به سئوالی دیگر در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر عدم وفای به عهد روسیه جهت ارسال سوخت نیروگاه اتمی بوشهربه کشورمان گفت : ما با روسیه دوست هستیم و آنها مطابق قرارشان این کار را انجام می دهند ، ضمن آن که نیازی نیست دراین خصوص از پیش قضاوت کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگارمهر درباره اتخاذ رویکرد خصمانه از سوی 1+5 و برگزاری جلساتی برای صدور قطعنامه دوم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار داشت : درواقع دو مسیر پیش روی آنها و ما قرار دارد. مسیر نخست حل موضوع از طریق مذاکرات واقعی و نه تصنعی است که ما این راه را اولی می دانیم و در این چارچوب آماده ایم به توافقی منطقی برسیم.

وی ادامه داد : اما چنانچه این کشورها مسیر تندروانه را برگزینند قطعا پاسخی جدی می گیرند و شرایطشان تغییر خواهد کرد. این مسئله برای ما علی السویه نیست که هر کاری می خواهند با قطعنامه ها بکنند و قطعا چنین رویکردی روی خیلی از مسائل تاثیر خواهد داشت.

لاریجانی تصریح کرد که حرکت در مسیر مذاکراتی منطقی به نفع طرفین این موضوع خواهد بود.

دبیر شورای عالی امنیت در پاسخ به سئوالی دیگر در ارتباط با سخنانش در کنفرانس امنیتی مونیخ مبنی بر تلاش ایران برای برگزاری کنفرانس صلح و امنیت منطقه ای در تهران گفت : ما این پیشنهاد را داده ایم چرا که فکر می کنیم هیچ چیز برای این منطقه از صلح و آرامش روانی بهتر نیست و ما آماده ایم تا برای ایجاد آرامش روانی و صلح در این منطقه چنین کنفرانسی را برگزار کنیم.