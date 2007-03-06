توقف پگاه و پیروزی مرصاد شیراز / شاگردان جهانپور 4 بازی بدون پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پگاه گیلان در ورزشگاه خانگی خود برابرماشین سازی تبریزبه تساوی بدون گل رضایت داد.

تیم پگاه که در این فصل رکورد گل نخوردن در سیزده مسابقه متوالی را به نام خود ثبت کرده است در4 دیدار اخیرموفق نشده دروازه حریفان را بازکند که با ادامه این روند شاگردان مجید جهانپور رکورد جدید دیگری را ازخود بر جای می گذارند.

همچنین درشوشترتیم مقاومت بسیج با نتیجه 2 برصفرمقابل میزبان خود کشت وصنعت به پیروزی دست یافت. صمد اکبری در دقایق 75 و 2+90 گلهای تیم مرصاد را به ثمر رساند.

درپایان این دو دیدار که ازگروه اول مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشوربرگزارشد، تیم پگاه همچنان با 32 امتیاز صدرنشین است و تیم مقاومت بسیج فارس با این پیروزی 31 امتیازی شد و به رده دوم جدول این گروه صعود کرد.

تیمهای شیرین فرازکرمانشاه و همای تهران هم به ترتیب با 28 و 26 امتیاز در رده های بعدی قراردارند تا رقابت درصدرجدول این گروه برای کسب رده های اول و دوم و بدست آوردن جوازشرکت درمسابقات ضربدری مرحله دوم بیشترشود.

ضمن اینکه طبق اعلام کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال به دلیل سفررئیس جمهوربه استان یزد، دیداردوتیم تربیت یزد و صنایع اراک ازهفته هجدهم این رقابتها با 24 ساعت تاخیردرساعت 15 روز جمعه 18/12/85 در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزارخواهد شد.