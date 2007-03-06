  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۸۵، ۱۹:۴۰

/دیدارهای عقب افتاده هفته هفدهم رقابتهای لیگ دسته اول/

توقف پگاه و پیروزی مرصاد شیراز / شاگردان جهانپور 4 بازی بدون پیروزی

توقف پگاه و پیروزی مرصاد شیراز / شاگردان جهانپور 4 بازی بدون پیروزی

دو دیدار عقب افتاده هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور عصر امروز با توقف پگاه گیلان و پیروزی مرصاد شیراز پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پگاه گیلان در ورزشگاه خانگی خود برابرماشین سازی تبریزبه تساوی بدون گل رضایت داد.

تیم پگاه که در این فصل رکورد گل نخوردن در سیزده مسابقه متوالی را به نام خود ثبت کرده است در4 دیدار اخیرموفق نشده دروازه حریفان را بازکند که با ادامه این روند شاگردان مجید جهانپور رکورد جدید دیگری را ازخود بر جای می گذارند.

همچنین درشوشترتیم مقاومت بسیج با نتیجه 2 برصفرمقابل میزبان خود کشت وصنعت به پیروزی دست یافت. صمد اکبری در دقایق 75 و 2+90 گلهای تیم مرصاد را به ثمر رساند.

درپایان این دو دیدار که ازگروه اول مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشوربرگزارشد، تیم پگاه همچنان با 32 امتیاز صدرنشین است و تیم مقاومت بسیج فارس با این پیروزی 31 امتیازی شد و به رده دوم جدول این گروه صعود کرد.

تیمهای شیرین فرازکرمانشاه و همای تهران هم به ترتیب با 28 و 26 امتیاز در رده های بعدی قراردارند تا رقابت درصدرجدول این گروه برای کسب رده های اول و دوم و بدست آوردن جوازشرکت درمسابقات ضربدری مرحله دوم بیشترشود.

ضمن اینکه طبق اعلام کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال به دلیل سفررئیس جمهوربه استان یزد، دیداردوتیم تربیت یزد و صنایع اراک ازهفته هجدهم این رقابتها با 24 ساعت تاخیردرساعت 15 روز جمعه 18/12/85 در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزارخواهد شد.

کد خبر 457874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها