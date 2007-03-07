در نشست اعضای کمیته مشارکتهای مردمی ستاد بزرگداشت سال پیامبر(ص) عنوان شد: هدف مقام معظم رهبری از نامگذاری سال پیامبر رفع شکاف شیعه و سنی بوده است

حجت الاسلام عباس اسکندری معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال پیامبر اعظم(ص) نامگذاری کرده و انتظار داشتند دستگاه های فرهنگی، دستگاه های کلان اجرایی و تشکلهای دینی و مردمی در سراسر کشور اقداماتی صورت دهند که به تعبیر خود یک قدم به سیره و سنت حضرت نزدیکتر شویم، گفت: دستگاه های مختلف نیز کارهای بسیاری انجام داده اند اما بی تردید می توان اظهار داشت که قطعاً انتظارات و توقعات مقام معظم رهبری برآورده نشده که این امر می تواند علل و عوامل مختلفی داشته باشد.

وی افزود: برنامه ریزی باید به نحوی باشد که نامگذاری سال 86 به برنامه ها و کارهای عملی توجه بیشتری نشان دهد تا شاهد ظهور آن در فرهنگ عملی مردم باشیم. این امر با وجود آنکه دیر به نتیجه می رسد امری محال تلقی نمی شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد که بلافاصله پس از اتمام تعطیلات جلسه ای با محوریت نامگذاری سال تشکیل شود، چرا که جوانان و نوجوانان در سالی که رو به اتمام است اشتیاق خاصی از خود نشان دادند که آمادگی پذیرش مباحث اسلامی و سیره و سنت نبوی را دارند.

حجت الاسلام اسکندی ضمن ابراز تأسف نسبت به اتفاقات ناخوشایندی که میان شیعیان و سنیان ایجاد شد، گفت: هدف اصلی مقام معظم رهبری نزدیکی طیف شیعه و سنی بوده است. ما در کشورهای سنی نشین متهم هستیم، آنها درباره ما اشتباه می کنند، اما ما نیز باید بپذیریم که اعتقادات خود را برای آنها به خوبی تبیین نکرده ایم. اهل سنت درباره عقاید ما آشنایی چندانی ندارند و هدف مقام معظم رهبری برطرف شدند این ذهنیتها بود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی به همایشهای اخیر دوحه، ترکیه و پاکستان اشاره کرد و اظهار داشت: وقایع این همایشها با اهداف سال پیامبر یکسان نبود.

وی بهترین فرصت تحقق بسیاری از آرمانهایی که برای سال پیامبر در نظر گرفته شده بود را برگزاری مناسب و شایسته مراسم 28 صفر عنوان کرد و گفت: یکی از اقداماتی که می توان در راستای برگزاری مناسب این روز صورت داد حرکتهای هیئتهای مذهبی است که می تواند به رفع اتهام منتهی شود، چرا که ذهنیتهای گذشته را کمرنگ کرده و تغییر عقیده اهل سنت را به دنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام اسکندری تصریح کرد: تمام این مسئله به نگاه سیاسی ما باز نمی گردد بلکه این مراسم برای پیامبر اعظم اسلام برگزار شده و بخشی از اعتقادات ما را تشکیل می دهد، ما باید از این رهگذر برنامه ریزی کنیم که سخنرانها برخی سنتهای پیامبر را در سخنرانیهای خود برای مردم معرفی و تبیین کنند و مردم به برخی سنتهای پیامبر دعوت شوند تا مردم آنها را در برنامه علمی زندگی خود قرار دهند. این امر می تواند با جنبه های تشویقی همراه شود.

وی تأکید کرد: باید چند سیره و سنت پیامبر را شناسایی کرده و روی آن تمرکز کنیم تا استدلال کنیم در سال پیامبر اعظم(ص) چند سنت پیامبر در رفتار و منش مردم نمود عملی داشته است که به برکت نامگذاری سال پیامبر باید زنده شدن سنتهای نبودی باشد و می توان خاستگاه آن را 28 صفر دانست.

وی همچنین از امت اسلامی ایران به منظور حفظ احترام و حرمت امام حسین طی 6 سال گذشته که محرم با نوروز همزمان شده بود تشکر و قدردانی کرد و افزود: طبیعی است که امسال پس از 6 سال باید زمینه هایی برای جشن و سرور فراهم کرد به ویژه اینکه نوروز با 17 ربیع سالروز میلاد حضرت محمد (ص) مقارن شده است. ما طی هفته وحدت نیز برنامه های خاص خود را در مناطق سنی نشین برگزار خواهیم کرد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین روز 9 ربیع الاول را به عنوان زمان شروع امامت حضرت مهدی (عج) یادآورشد و گفت: پیشنهاد می کنیم که در آن زمان نیز اقدامات ویژه ای انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خرسندی مشاور فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در ادامه پیشنهاد کرد با توجه به برد تبلیغاتی تهران معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با زیبا سازی شهرداری تهران به طور هماهنگ عمل کرده و اگر قرار است 5 محور از سیره نبوی تبین شود این حرکت در تهران سراسری شود و حجت الاسلام عباس اسکندری ضمن تصدیق این امر آن را گامی در راستای نهادینه شدن سنت نبوی در فرهنگ مردمی دانست و گفت که پس از هماهنگی با کارشناسان موضوعات را به مبلغین و رسانه ها اعلام کرده و کار را وسعت می بخشیم.

وی همچنین نقش هیئتهای مذهبی و شورای هیأت مذهبی در برگزاری و زدودن انحرافات را بسیار مؤثر دانست و تأکید کرد که این شورا ظرفیت خوبی برای برگزاری مراسم 28 صفر به شمار رود.

حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیر کل تشکلهای دینی نیز در این جلسه تصریح کرد: درجلسات پیشین این کمیته سه کار عمده برای این کار طراحی شد، ریز برنامه ها مشخص شد و طرح ها توسط کمیته به ستاد مربوطه ارسال شد. ما پیگیری های بسیاری صورت دادیم اما در نهایت اعتباری برای این برنامه ها در نظرگرفته نشد. هر چند دستگاه های مختلف با اعتبارهای خود طرح ها و فعالیتهای خود را تحقق بخشیدند.

مصطفی خرسندی مشاور فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران طرح های و برنامه های شهرداری تهران را برای برگزاری مراسم روز 28 صفر مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت که در این برنامه ها شهرداری تهران تنها جنبه مشارکتی و پشتیبانی داشته و اجرای آن برعهده معاونت فرهنگی سپاه بوده است.

وی همچنین گفت: بحث تبلیغات محیطی از سوی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در این ایام اجرا می شود، مراسم سوگواری و سخنرانی ، احداث جایگاه و ایستگاه صلواتی روز 28 صفر در میدان امام حسین برگزار می شود.

وی همچنین چند مورد دیگر را به عنوان برنامه های ویژه شهرداری تهران برای پایان سال ذکر کرد که در آن می توان می توان به غبار روبی قبور شهدا، تعویض پرچمها و شستشوی آنها، برنامه ویژه سالروز رحمت حجت الاسلام احمد خمینی در مرقد مطهر امام (ره)، اهدای گل و گلاب به مردم در بهشت زهرا، قرآن بخوانید و هدیه بگیرید، تبلیغات محیطی و توزیع سفرنامه رضوی اشاره کرد.

خرسندی همچنین اظهار داشت که یکی از برنامه های شهرداری تهران در روز 30 صفر به مناسبت شهادت حضرت امام رضا(ع) را شناسایی مساجد منسوب به امام رضا عنوان کرد و گفت: آستان قدس رضوی پرچم های ویژه ای تهیه می کند که ما قصد داریم این پرچم ها را به مساجد منسوب به امام رضا(ع) هدیه کنیم.

علی رحمانی از جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار طی صحبتهای خود خواستار کم شدن فشارهای اقتصادی بر مردم به مناسبت سال پیامبر شد تا حاصل و منافع آن برای عموم مردم باشد و اجرای سال پیامبر اعظم به عنوان الگو و حسنه درسطح کشور شکوفا می شود.

محمد دارایی از نیروی مقاومت بسیج با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که تأکید کردند مراسم 28 صفر با شکوه ویژه محرم برگزار شود، گفت: تأکید مقام معظم رهبری با هدف انعکاس جهانی این مراسم بوده و با توجه به تبلیغات سوء و باورهای نادرست درباره شیعیان مقام معظم رهبری امسال را سال پیامبر اعظم نامگذاری کردند.