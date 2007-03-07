پیکان بیشترین آلودگی صوتی را در تهران تولید می کند

مهندس حسین مهرآوران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به لحاظ آلودگی صوتی تهران رتبه اول را در کل کشور به خود اختصاص داده است، افزود: اگرچه در سطح دنیا هنوز بسیاری از کشورها میزان آلودگی صوتی خود را ارایه نداده اند اما با توجه به حجم خودرو و میزان کیلومتر پیمایش اتومبیل ها در تهران ، این کلانشهر رتبه 10 دنیا را به لحاظ آلودگی صوتی از آن خود کرده است.

مسئول بخش صوت شرکت کنترل کیفیت هوا ، مهم ترین منبع آلودگی صوتی در تهران را خودروها دانست و گفت: حجم زیاد خودروهای سواری و به دنبال آن ترافیک بالای معابر و خیابانهای تهران مهم ترین عامل وجود آلودگی صوتی در روزهاست که در میان خودروهای سواری خودروی پیکان به علت بالا بودن تعداد آن در این شهر با تولید 81 دسی بل صدا از خود ، در صدر خودروهای مولد آلودگی صوتی در تهران قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بعد از خودروها ، موتورسیکلت ها با داشتن 25 درصد از سهم حمل و نقل شهری در تهران، با تولید 90 دسیبل از طریق اگزور این وسایل نقلیه، نقش موثری در افزایش آلودگی صوتی در پایتخت دارند.

مهرآوران ادامه داد: خطوط راه آهن و فرودگاه مهرآباد در مناطق 9 و 21 عامل بعدی در تولید آلودگی صوتی در تهران است.

وی افزود: ماشین های سنگین و صنعتی نیز در رتبه بعدی منابع آلودگی صوتی قرار دارند بطوریکه اگرچه این وسایل نقلیه در روز تردد نمی کنند اما وقتی این خودروها در شب وارد خیابانها و معابر تهران می شوند میزان آلودگی صوتی در شرایط نامطلوبی در مقایسه با روز قرار می گیرد.

به گفته مسئول بخش صوت شرکت کنترل کیفیت هوا ، بر اساس استانداردهای بین المللی ، میزان آلودگی صوتی در روز و شب می بایست 10 دسیبل اختلاف داشته باشد در حالیکه این میزان در تهران 4 تا 5 دسیبل است.

وی در پایان یادآور شد: آلودگی صوتی موجب کاهش شنوایی در افراد بویژه ساکنان مناطق پر سر و صدا می شود که استمرار و افزایش روزافزون آن در تهران آینده ناخوشایندی را به لحاظ سلامت افراد به دنبال خواهد داشت.