تدوین نقشه جامع علمی استان کرمان / راه اندازی اتوماسیون کامل آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمان، دکتر محمد جواد زاهدی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان شب گذشته در مراسم افتتاحیه این همایش در تالار فارابی بیمارستان نوریه دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: استان کرمان پهناورترین استان کشور با جمعیتی نزدیک به 2 میلیون و 500 هزار نفر با چالش هایی از جمله خشکسالی، عدم رشد و توسعه مناسب، مشکلات امنیتی و ترانزیت مواد مخدر روبرو است و همین مسئله موجب شده که با همه نعمت های خدادادی یکی از نقاط محروم کشور است.

وی اضافه کرد: دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، آزاد، پیام نور، شهید باهنر، مرکز تحقیقات پیشرفته علوم، دانشکده های اقماری در شهرستان های استان کرمان و دانشگاه شهید چمران وابسته به آموزش و پرورش مراکز آموزش عالی استان و جمعیتی حدود 50 هزار دانشجو را تشکیل می دهند که در حال حاضر تدوین نقشه جامع علمی استان کرمان از سوی این مراکز در حال طرح ریزی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان یاد آور شد: دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حدود 5 هزار دانشجو، 400 عضو هیئت علمی و 30 سال سابقه آموزشی در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک قرار دارد و با 10 دانشکده مسئولیت آموزش دانشجویان از مقاطع کاردانی تا فوق تخصصی را بر عهده دارد.

وی مهمترین چالش های دانشگاه علوم پزشکی کرمان را کمبود بسیار شدید اعتبارات، عدم تناسب تعرفه های درمانی با هزینه های جاری ارائه خدمات، نامناسب بودن چارت تشکیلاتی با وظایف محوله، ضعف زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی جنوب استان کرمان، محدود بودن امکانات و کمبود انگیزه در میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان و کارکنان برشمرد و افزود: محدودیت های مالی برای جذب نیروی انسانی نیز یکی از مشکلات اساسی این دانشگاه است.

زاهدی با اشاره به اقداماتی که در سال جاری در بخش آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفته است، گفت: تأسیس 5 رشته تحصیلات تکمیلی، جذب 20 عضو هیئت علمی جدید، راه اندازی مرکز مهارت های بالینی مجهز، راه اندازی دفاتر توسعه آموزش پزشکی در بیمارستان ها و دانشکده های دانشگاه، ارزیابی مستمر عملکرد معاونت آموزشی، کسب مجوز برای مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی و اخذ مجوز مجله آموزش پزشکی با امتیاز آموزشی - پژوهشی از مهمترین اقدامات این دانشگاه در سال جاری بود.

وی از برنامه های جدید برای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد و گفت: راه اندازی سیستم تعریف شده پایش عملکرد در دانشکده ها، راه اندازی اتوماسیون کامل آموزش به شکلی که انتخاب واحد، نمره و ارزشیابی همگی از طریق شبکه صورت گیرد و ایجاد سیستم پایش گروه های آموزشی تا نیمه سال 86 از مهمترین برنامه های آموزشی دانشگاه است. همچنین تلاش برای تحقیقات کاربردی در حیطه آموزش نیز در سال آینده جزء برنامه های این معاونت خواهد بود.

به گزارش مهر، هشتمین همایش آموزش پزشکی با تأکید بر موضوع ارزشیابی در آموزش پزشکی از 15 تا 17 اسفند ماه سال جاری در کرمان برگزار می شود.