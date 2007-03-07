بارسلونا حذف شد/ چلسی به یک چهارم نهایی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا قهرمان دوره قبل این رقابت ها که در بازی رفت دو بر یک مقابل لیورپول شکست خورده بود ، شب گذشته در خانه این تیم با حساب یک بر صفر برنده شد اما با احتساب گل زده در خانه حریف، از دور رقابت ها حذف شد.

چلسی نیز موفق شد پورتو را دو بر یک شکست دهد و به دور یک چهارم نهایی این رقابت ها صعود کند. خوزه مورینیو در تقابل با تیم سابق خود با مشکل چندانی مواجه نشد.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به این شرح است:

لیورپول صفر - بارسلونا یک

گل: گودیانسن(75) برای بارسلونا

لیورپول در مجموع با حساب دو بر دو به دور بعدی این رقابت ها صعود کرد.

چلسی 2 - پورتو یک

گل ها: روبن (48) و بالاک(79) برای چلسی و کارسما(15) برای پورتو

چلسی در مجموع با حساب 3 بر 2 به دور بعدی این رقابت ها صعود کرد.

لیون صفر - رم 2

گل ها: توتی(22) و مانسینی(44) برای رم

رم در مجموع با حساب دو بر صفر به دور بعدی این رقابت ها صعود کرد.

والنسیا صفر - اینترمیلان صفر

والنسیا در مجموع با حساب دو بر دو به دور بعدی این رقابت ها صعود کرد.