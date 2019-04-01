سیل و رانش ۳۲ میلیارد ریال به تاسیسات آب سوادکوه شمالی خسارت زد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا احمدی بابیان اینکه همزمان با بارندگی ۲۷ اسفندماه، ۶۵۰ متر از خطوط انتقال آب در برخی از نقاط شهر شیرگاه دچار شکستگی و تخریب شد، گفت: سیل و رانش زمین ۳۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به تأسیسات آبرسانی در شیرگاه خسارت زد.

وی به تشریح تخریب خطوط انتقال در مناطق مختلف شیرگاه در پی بارندگی‌های اخیر پرداخت و گفت: به دلیل تخریب پل منطقه نارنج بن، ۱۰۰ متر خط انتقال به طور کامل آسیب دید که با تلاش اکیپ‌های فنی در مدت یک روز شکستگی برطرف و آب وارد مدار شد.

وی، با اشاره به تخریب خط انتقال گلناب دره در منطقه کارسالار و وشی به طول ۴۵۰ متر در پی رانش زمین افزود: در این منطقه نیز خط انتقال به طور کامل از مدار خارج شد و ۷۰ درصد مشترکین با قطع آب مواجه بودند.

مدیر امور آبفا شهری سوادکوه شمالی ادامه داد: به منظور تأمین آب شرب این مشترکین، خطوط انتقال جدا شده به وسیله دو خط پلی اتیلن به یکدیگر متصل شد.

مهندس احمدی با بیان اینکه این خط انتقال ۴۵ لیتر در ثانیه آب مردم این شهر را تأمین می کرده است افزود: با شرایط جدید و تلاش مستمر، کارکنان ما توانستند با ۲۲ لیتر در ثانیه این خط را وارد مدار کند تا مشترکین از آب شرب بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: با تدابیر اندیشیده شده درگذشته بخشی از کمبود آب شرب مردم شیرگاه از طریق چاه شماره ۲ برطرف شد که با پیگیری به عمل آمده و همکاری آب منطقه‌ای و فرمانداری شهرستان، لوله‌های خط انتقال تهیه و عملیات اجرایی خط انتقال گلناب دره به جوارم در حال انجام است.

مدیر امور آبفا شهری سوادکوه شمالی به تخریب کامل خط انتقال ۳۰۰ میلیمتری فلزی چاه شماره ۴ و ۵ به طول ۱۰۰ متر همزمان با تخریب پایه‌های پل رودخانه شیرگاه اشاره کرد و افزود: آب شرب ۳۰ درصد مشترکین این شهر از طریق این چاه‌ها با توان تولید ۲۷ لیتر بر ثانیه تأمین می‌شد که کاملاً از مدار بهره برداری خارج شد.

احمدی اظهار داشت: به منظور جبران کمبود آب این تعداد مشترکین و هدایت خط انتقال به مخزن ذخیره، خط کمکی از عرض رودخانه به صورت اضطراری به شبکه آبرسانی متصل شد.

وی بیشترین مشکل در شیرگاه را رانش زمین دانست و تصریح کرد: با تلاش کارکنان فنی و مدیریت شبکه سعی نمودیم از قطع کامل آب شرب مشترکین جلوگیری شود و در نقاطی که با قطع آب مواجه بودند به وسیله تانکر سیار آبرسانی انجام شد.

مدیر امورآبفا شهری سوادکوه شمالی، مجموع خسارت‌های وارد آمده به تأسیسات آبرسانی در شیرگاه را ۳۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: از زمان وقوع سیل تاکنون تمامی همکاران امور به همراه اکیپ‌های فنی با تجهیزات لازم برای تأمین آب شرب همشهریان تلاش می‌کنند.