شهروندان یزد از منزل خارج نشوند/کاهش شدید دید افقی

هادی هادی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع طوفان شدید که منجر به پراکنده شدن ذرات شن در هوا شده است، اظهار داشت: شهروندان یزدی به علت بروز آلودگی هوا و میزان بالای غلظت آلاینده‌ها و ریزگردها، از تردد غیرضروری در خیابان‌های شهر خودداری کنند.

وی افزود: بیماران قلبی و ریوی، ضمن مصرف به موقع داروهای خود، به هیچ وجه در معرض هوای بیرون قرار نگیرند و تا برطرف شدن کامل آلودگی هوا از منزل بیرون نیایند.

هادی‌نسب ادامه داد: افرداد عادی در صورت ضرورت برای خروج از منزل، حتماً از ماسک استاندارد مخصوص گرد و غبار استفاده کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد یادآور شد: بهترین نوع ماسک استاندارد برای حفاظت از سلامت در برابر گرد و غبار وریزگردها و جلوگیری از ورود آنها به بدن، ماسک PS۲ است که در داروخانه‌های سطح شهر موجود است.

وی، انجام هرگونه فعالیت ورزشی در فضای آزاد و بیرون از منزل در شرایط آلودگی هوا کاملاً خطرناک و ممنوع اعلام کرد.

هادی‌نسب ادامه داد: شهروندان با توجه به کاهش میدان دید در شرایط گرد و غبار، اگر بنا بر ضرورت در جاده و در حال رانندگی هستند، ضمن رعایت کامل قوانین، با دقت و سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

وی تاکید کرد: در هنگام رانندگی، ضمن مطمئن شدن از بسته بودن کامل پنجره‌های خودرو، تهویه مطبوع خودروی خود را در حالتی قرار دهند که هوای بیرون وارد نشود.

هادی‌نسب همچنین از رانندگان خواست: در صورت عدم بهره‌مندی از دید کافی، خودروی خود را در مکان مناسب تا ایجاد شرایط بهتر متوقف کنند.