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۱۲ فروردین ۱۳۹۸، ۱۹:۴۰

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد:

شهروندان یزد از منزل خارج نشوند/کاهش شدید دید افقی

شهروندان یزد از منزل خارج نشوند/کاهش شدید دید افقی

یزد ـ مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد با اشاره به غلظت بالای ‌آلاینده‌ها و ریزگردها در یزد به دلیل وقوع طوفان شدید، از شهروندان خواست تا از منازل خود خارج نشوند.

هادی هادی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع طوفان شدید که منجر به پراکنده شدن ذرات شن در هوا شده است، اظهار داشت: شهروندان یزدی به علت بروز آلودگی هوا و میزان بالای غلظت آلاینده‌ها و ریزگردها، از تردد غیرضروری در خیابان‌های شهر خودداری کنند.

وی افزود: بیماران قلبی و ریوی، ضمن مصرف به موقع داروهای خود، به هیچ وجه در معرض هوای بیرون قرار نگیرند و تا برطرف شدن کامل آلودگی هوا از منزل بیرون نیایند.

هادی‌نسب ادامه داد: افرداد عادی در صورت ضرورت برای خروج از منزل، حتماً از ماسک استاندارد مخصوص گرد و غبار استفاده کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد یادآور شد: بهترین نوع ماسک استاندارد برای حفاظت از سلامت در برابر گرد و غبار وریزگردها و جلوگیری از ورود آنها به بدن، ماسک PS۲ است که در داروخانه‌های سطح شهر موجود است.

وی، انجام هرگونه فعالیت ورزشی در فضای آزاد و بیرون از منزل در شرایط آلودگی هوا کاملاً خطرناک و ممنوع اعلام کرد.

هادی‌نسب ادامه داد: شهروندان با توجه به کاهش میدان دید در شرایط گرد و غبار، اگر بنا بر ضرورت در جاده و در حال رانندگی هستند، ضمن رعایت کامل قوانین، با دقت و سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

وی تاکید کرد: در هنگام رانندگی، ضمن مطمئن شدن از بسته بودن کامل پنجره‌های خودرو، تهویه مطبوع خودروی خود را در حالتی قرار دهند که هوای بیرون وارد نشود.

هادی‌نسب همچنین از رانندگان خواست: در صورت عدم بهره‌مندی از دید کافی، خودروی خود را در مکان مناسب تا ایجاد شرایط بهتر متوقف کنند.

کد مطلب 4580018

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