  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ فروردین ۱۳۹۸، ۲۲:۲۳

فرماندار سوادکوه:

شرایط در شهر سیل زده زیرآب غیرعادی است

شرایط در شهر سیل زده زیرآب غیرعادی است

سوادکوه - فرماندار سوادکوه شرایط شهر زیرآب را عادی و مناسب نداست و گفت: دستور تخلیه برخی ساختمان‌های آسیب دیده در حاشیه رودخانه تلار داده شده است.

سعید یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سطح آب رودخانه از عصر امروز به دلیل بارندگی شدید بالا آمده است اظهار داشت: این وضعیت موجب شده تا شرایط شهر زیرآب عادی نباشد.

وی ادامه داد: با آنکه سطح آب در حال فروکش کردن است اما شرایط شهر زیرآباد همچنان غیرعادی است.

وی به برخی نیازمندی‌ها اشاره و اضافه کرد: برای اعزام ماشین‌های امدادی از استان، به دلیل شرایط ترافیکی بالا، انتقال هرگونه ادوات از مرکز استان و دیگر شهرها ممکن نیست و با مشکل مواجه است.

یزدانی ادامه داد: بسته شدن جاده کندوان و هراز موجب تحمیل ترافیک بالا به جاده سوادکوه شده است و انتقال ماشین‌های امدادی مشکل شده است.

فرماندار سوادکوه با اشاره به تخلیه دو تا سه خانوار در حاشیه رودخانه اظهار داشت: در حال حاضر برق منطقه قطع است و از نظر گاز مشکلی نداریم.

کد مطلب 4580106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه