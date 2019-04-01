شرایط در شهر سیل زده زیرآب غیرعادی است

سعید یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سطح آب رودخانه از عصر امروز به دلیل بارندگی شدید بالا آمده است اظهار داشت: این وضعیت موجب شده تا شرایط شهر زیرآب عادی نباشد.

وی ادامه داد: با آنکه سطح آب در حال فروکش کردن است اما شرایط شهر زیرآباد همچنان غیرعادی است.

وی به برخی نیازمندی‌ها اشاره و اضافه کرد: برای اعزام ماشین‌های امدادی از استان، به دلیل شرایط ترافیکی بالا، انتقال هرگونه ادوات از مرکز استان و دیگر شهرها ممکن نیست و با مشکل مواجه است.

یزدانی ادامه داد: بسته شدن جاده کندوان و هراز موجب تحمیل ترافیک بالا به جاده سوادکوه شده است و انتقال ماشین‌های امدادی مشکل شده است.

فرماندار سوادکوه با اشاره به تخلیه دو تا سه خانوار در حاشیه رودخانه اظهار داشت: در حال حاضر برق منطقه قطع است و از نظر گاز مشکلی نداریم.