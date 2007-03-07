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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۷

ارتش اسرائیل 50 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کرد

نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز با یورش مرکز اطلاعات نظامی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله واقع در شمال کرانه باختری، حدود50 فلسطینی را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی فلسطینی با بیان این خبر اعلام کردند که حدود 100 دستگاه خودروی نظامی وابسته به ارتش اسرائیل ساختمان اطلاعات نظامی تشکیلات خودگردان در رام الله را به محاصره خود در آوردند و فلسطینی های موجود در آن را به تیراندازی در صورت خارج نشدن از ساختمان تهدید کردند.

این منابع اعلام کردند که عملیات نظامیان اسرائیلی هیچ تلفاتی نداشته است.

یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به رام الله در ژانویه گذشته که به بهانه بازداشت فلسطینی های تحت پیگرد این رژیم صورت گرفت؛ به شهادت 4 فلسطینی منجر شد.

این در حالی است که نظامیان ارتش رژیم اسرائیل، پیش از این به شهر نابلس واقع در شمال کرانه باختری نیز حمله کردند و به همراه حدود یکصد خودروی نظامی و زره پوش بلافاصله وارد این شهر شده و با برقراری مقررات منع آمد و شد، ساختمانهای متعددی را به محاصره خود درآوردند و به خانه های فلسطینی ها یورش بردند؛ در این حمله چند فلسطینی شهید و زخمی و دهها تن دیگر بازداشت شدند.

یورش نظامیان صهیونیست به مناطق فلسطینی درحالی همچنان ادامه دارد که وزیر جنگ این رژیم  در ادامه تلاشهای این رژیم برای جلوگیری از تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین،ادعا کرد:حماس از آتش بس برقرار شده در نوار غزه برای تجهیز مجدد خود و انبار کردن تسلیحات نظامی استفاده می کند.

کد مطلب 458035

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