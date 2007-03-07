انتشار گزارش تکان دهنده سازمان ملل از فعالیت غیرقانونی داروخانه های اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، بورد بین المللی کنترل دارویی سازمان ملل در گزارش سالانه خود تحت عنوان «داروهای کنترل شده بین المللی و بازارهای کنترل نشده دارویی» هشدار داد که خطرات مربوط به خرید و مصرف دارو از طریق داروخانه های اینترنتی غیر مجاز بسیار مرگ بار بوده و در این میان پایگاه های اینترنتی تسهیل کننده برقراری ارتباط با چنین داروخانه هایی موجبات افزایش نگرانی ها را به همراه داشته اند.

این گزارش می افزاید: بر اساس اطلاعات به دست آمده از 185 داروخانه اینترنتی مورد مطالعه قرار گرفته، تنها 3 درصد تمایل دارند تا با پزشک بیمار صحبت کنند و 8 درصد نیز اعلام کردند که به نسخه های فاکس شده پاسخ می دهند. در این میان 84 درصد اعلام کردند که داروهای خود را به صورت آزادانه و بدون هیچ نظارتی می فروشند.

بر اساس گزارش ای.هلس، در این گزارش آمده است که غالب این داروها از کیفیت پایین برخوردار بوده و غیرموثر هستند.

تنها در سال 2003 از ورود 1153 بسته پستی به آمریکا که حامل داروهای مختلف بوده اند، جلوگیری شد و در ادامه کارشناسان دریافتند که 88 درصد آنها حاوی داروهای غیرقانونی بوده اند که عمدتا از طریق اینترنت سفارش شده بودند.