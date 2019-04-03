دغدغه رهبری درباره سیل زدگان کشور دغدغه ما نیز هست

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه ستاد مدیریت بحران که بعد از ظهر امروز با حضور وی و نمایندگان ارشد دستگاه‌ها با موضوع ارائه گزارش درباره سیل‌های اخیر برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این جلسه پیرو ملاقاتی بوده که روز گذشته با مقام معظم رهبر انقلاب داشتیم. در این جلسه گزارشی را معاون اول رئیس جمهور، وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح ارائه دادند و مقام معظم رهبری راهنمایی‌ها و توصیه‌هایی داشتند.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب نکته‌ای را به جا و به موقع فرمودند و این دغدغه همه ما نیز هست. ایشان فرمودند سیل تمام می‌شود، حادثه عبور می‌کند اما مشکلات باقی می‌ماند. خسارت‌های جانی را مطرح کردند، خسارت‌های مالی و اقدامات مناسب دولت و دستگاه‌های اجرایی را طرح کردند و به آلام و درد مردم اشاره کردند.

وزیر کشور گفت: باید دغدغه رهبری را رفع کنیم؛ الان در مرحله مقابله هستیم که خدمات رسانی اولیه باید تقویت شود. هر دستگاهی که متولی امر خاصی است باید اقدامات لازم را اجرا کند، تا طبق زمانبندی که خود دوستان ارائه می‌کنند، برنامه‌ها را پیگیری می‌کنیم.

وی تاکید کرد: باید خیلی از نگرانی‌ها و نارضایتی‌ها را حل کنیم، وظیفه ما در دولت پیگیری و انجام هماهنگی‌ها است. منابعی اگر لازم است و هماهنگی اگر در سطوح دیگری لازم است همه باهم کمک کنیم تا آن برنامه‌ها اجرا شود.