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۱۴ فروردین ۱۳۹۸، ۱۸:۲۹

در شهرستان بویراحمد؛

امداد هوایی و بازدید از مناطق سیل زده منطقه لوداب انجام شد

امداد هوایی و بازدید از مناطق سیل زده منطقه لوداب انجام شد

یاسوج- امداد رسانی هوایی و بازدید از مناطق سیل زده منطقه لوداب شهرستان بویراحمد انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی با همراهی مدیرعامل و تیم‌های هلال احمر استان از مناطق سیل زده و آسیب دیده بویراحمد بازدید کردند.

در این بازدید بسته‌های معیشتی بین مناطق سیل زده توزیع شد.

قطع راه ارتباطی، تخریب شبکه آب و تخریب و آسیب به منازل از جمله خسارات سیل اخیر به برخی مناطق منطقه لوداب است.

تجهیزات راهسازی نیز برای بازگشایی مسیر ارتباطی این مناطق اعزام شدند.

همچنین ترمیم شبکه آب شرب این مناطق در دستور کاری قرار گرفته است.

بررسی مشکلات زیرساختی منطقه از دیگر اقدامات متولیان در این بازدید بود.

کد مطلب 4581085

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