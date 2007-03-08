کشتی فرنگی باید از انزوا خارج شود

عضو کمیته فنی مسابقات جام یادگار امام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال های اخیر اقدامات خوبی برای خروج کشتی فرنگی از انزوا انجام شده است اما این اقدامات کافی نبوده است و باید استمرار یابد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به جوانگرایی صورت گرفته در کشتی فرنگی به خصوص از سال 78 تا به امروز این رشته ورزشی رشد قابل قبولی داشته و هم اکنون با کشتی روز دنیا فاصله چندانی ندارد.

چمن گلی تصریح کرد: برگزاری مسابقاتی مانند جام یادگار امام به خصوص با شرکت تیم های خارجی می تواند سطح این رشته ورزشی را در کشور ارتقا دهد و برنامه ریزی در خصوص این مسابقات باید به صورت جدی تر صورت گیرد.

وی سطح مسابقات جام یادگارامام را به واسطه شرکت قهرمانان و تیم های ارزنده داخلی و خارجی بالا دانست و یادآور شد: حضور 80 فرنگی کار ایرانی در این مسابقات منجر به کسب تجربه ، رویارویی با حریفان خارجی و افزایش اعتماد به نفس ورزشکاران می شود و در ارتقای سطح تکنیکی آنها موثر است.

چمن گلی تاکید کرد: برای برگزاری مسابقاتی در این سطح باید برنامه ریزی های جدی تر صورت گیرد تا میزبانان مسابقه قادر به ارائه خدماتی بهتر و برقراری شرایطی بهینه تر برای مسابقات باشند.

چمن گلی جوان ترین عضو کمیته فنی مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام است. این مسابقات از امروز 16 اسفند به مدت 2 روز در ورزشگاه شهید حیدریان قم جریان دارد.