اعزام ۵۰ نیروی هلال احمر قم برای کمک به سیل زدگان لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد گلفشان در حاشیه اعزام نخستین تیمهای امدادی به مناطق آسیب دیده از سیل لرستان گفت: تیم نخست پیشرو هلال احمر استان، شب گذشته به لرستان اعزام شده و صبح امروز نیز ۵ تیم ۱۰ نفره از نیروهای متخصص نجات در سیلاب و اسکان اضطراری جمعیت هلال احمر با دو دستگاه مینیبوس، یک دستگاه کامیونت و ۵ خودرو کمکدار برای امدادرسانی به مناطق سیل زده لرستان اعزام شدند.
وی در ادامه با بیان اینکه تیمها به مدت یک هفته در این استانها حضور دارند، گفت: این تیمها با تجهیزاتی مثل پمپهای لجن کش و کف کش، و همچنین تمام نیازهای زیستی و غذایی و بهداشتی گروه، برای ارائه خدمات مستمر و یاری هموطنان لرستانی به منطقه اعزام شدهاند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم از آمادگی تیمهای هلال احمر قم برای اعزام به مناطق در مراحل بعدی خبر داد و یادآور شد: جمعیت هلال احمر استان قم این آمادگی را دارد در صورت اعلام نیاز، تیمهای دیگری را برای یاری رساندن به هموطنان سیل زده به مناطق آسیب دیده از سیل اعزام کند.
وی با اشاره به ارسال ۵ محموله از سوی جمعیت هلال احمر استان قم به مناطق سیل زده کشور تصریح کرد: این محمولهها شامل؛ اقلام امدادی، چادر، پتو، موکت و همچنین اقلام معیشتی همچون پوشاک و بستههای غذایی و بهداشتی بوده است، که سایر محمولهها هفتههای آینده برای رفع نیازهای مردم مناطق سیل زده ارسال میشود.
گلفشان با اشاره به استقرار حدود ۴۰ پایگاه ثابت و سیار در جمعیت هلال احمر و همچنین خانهها هلال مساجد و ادارات و … در سطح استان، بیان کرد: کمکهای مردم شریف قم تا کنون به صورت نقدی و غیره نقدی بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان بوده، و با توجه به نیاز مردم و وسعت منطقههای آسیب دیده از سیل، هلال احمر همچنان آماده جمع آوری و دریافت کمکهای مردمی است.
وی با تأکید بر اینکه هلال احمر و بر خود وظیفه میداند در اسرع وقت و با حفظ کرامت این کمکها را به مردم مناطق سیل زده برساند، گفت: همشهریان میتوانند کمکهای نوع دوستانه خود را از قبیل مواد غذایی که زمان مصرف بیش از ۶ ماه دارند، پوشاک نو و اقلام بهداشتی در راستای کمک به هموطنان سیل زده به جمعیت هلال احمر واقع در خیابان ساحلی و خانههای هلال مستقر در مساجد استان تحویل دهند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به راههای اهدای کمکهای نقدی افزود: همچنین از طریق گوشیهای همراه و شماره گیری کد دستوری #۱۱۲ *۷۸۰ * و شماره حساب ۹۹۹۹۹ به نام هلال احمر نزد کلیه بانکها و یا به شماره کارتهای ۶۱۰۴۳۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹۶ بانک ملت و ۵۸۹۴۶۳۱۸۵۰۲۵۹۷۳۰ بانک رفاه هدایای نقدی خود را واریز کنند.
نظر شما