صادرات محصولات پتروشیمی 131 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران در این مدت 4/42 درصد از وزن و 8/38 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به صادرات محصولات پتروشیمی اختصاص یافت.

میزان وزنی محصولات پتروشیمی 12 میلیون و 575 هزار و 378 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش یافت.

بیشترین میزان صادرات در زیرگروه محصولات پتروشیمی به لحاظ ارزش به صادرات میعانات گازی، پروپان و بوتان اختصاص یافت. در این مدت 3 میلیارد و 660 میلیون و 200 هزار دلار میعانات گازی، پروپان و بوتان صادر شد که 5/26 درصد از ارزش کل صادرات در این بخش را دارا بود.

بعد از میعانات گازی پروپان و بوتان، صادرات سایر محصولات شیمیایی، پلی‌اتیلن، متانول، بنزن و انواع آن، قیر، آمونیاک، گوگرد پالایشگاهی، پی‌وی‌سی و پروپیلن بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

در این مدت 732 میلیون و 783 هزار دلار سایر محصولات پتروشیمی، 257 میلیون و 674 هزار دلار پلی‌اتیلن، 160 میلیون و 128 هزار دلار متانول، 125 میلیون و 447 هزار دلار بنزن و انواع آن، 104 میلیون و 942 هزار دلار قیر، 67 میلیون و 354 هزار دلار آمونیاک، 39 میلیون و 313 هزار دلار گوگرد پالایشگاهی، 30 میلیون و 65 هزار دلار پی‌وی‌سی، 21 میلیون و 72 هزار دلار پروپیلن و 20 میلیون و 261 هزار دلار حلال نفتی به خارج از کشور صادر شد.

