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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۵۲

صادرات محصولات پتروشیمی 131 درصد افزایش یافت

در 11 ماهه امسال 5 میلیارد و 345 میلیون و 672 هزار دلار محصولات پتروشیمی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 131 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران در این مدت 4/42 درصد از وزن و 8/38 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به صادرات محصولات پتروشیمی اختصاص یافت.

میزان وزنی محصولات پتروشیمی 12 میلیون و 575 هزار و 378 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش یافت.

بیشترین میزان صادرات در زیرگروه محصولات پتروشیمی به لحاظ ارزش به صادرات میعانات گازی، پروپان و بوتان اختصاص یافت. در این مدت 3 میلیارد و 660 میلیون و 200 هزار دلار میعانات گازی، پروپان و بوتان صادر شد که 5/26 درصد از ارزش کل صادرات در این بخش را دارا بود.

بعد از میعانات گازی پروپان و بوتان، صادرات سایر محصولات شیمیایی، پلی‌اتیلن، متانول، بنزن و انواع آن، قیر، آمونیاک، گوگرد پالایشگاهی، پی‌وی‌سی و پروپیلن بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

در این مدت 732 میلیون و 783 هزار دلار سایر محصولات پتروشیمی، 257 میلیون و 674 هزار دلار پلی‌اتیلن، 160 میلیون و 128 هزار دلار متانول، 125 میلیون و 447 هزار دلار بنزن و انواع آن، 104 میلیون و 942 هزار دلار قیر، 67 میلیون و 354 هزار دلار آمونیاک، 39 میلیون و 313 هزار دلار گوگرد پالایشگاهی، 30 میلیون و 65 هزار دلار پی‌وی‌سی، 21 میلیون و 72 هزار دلار پروپیلن و 20 میلیون و 261 هزار دلار حلال نفتی به خارج از کشور صادر شد.

کد مطلب 458131

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