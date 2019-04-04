به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پلدختر و معمولان مرکز اصلی سیل در استان لرستان بوده است. روز اولی که به منطقه آمدیم همه راههای ارتباطی زمینی قطع بود که یک پل هوایی پاسخگو به وسیله انبوهی از بالگرد تشکیل دادیم.

وی با بیان اینکه این پل هوایی بین روستاهای مانده در سیل با مرکز پلدختر و پلدختر با مرکز استان تشکیل شد، افزود: روز اول ۱۱۸ سورتی پرواز انجام دادیم و حدود ۴۸۰ نفر که در محاصره سیل و دامنه کوه‌ها و پشت بام‌ها بودند را به مراکز امن انتقال دادیم.

امیر سرتیپ حیدری با اشاره به اینکه یک راه زمینی باز کردیم و هم اکنون ارتباط زمینی با مرکز استان برقرار است، گفت: در پلدختر و معمولان دو قرارگاه امداد رسانی تشکیل دادیم. انواع خودروهای سنگینی که نیروی زمینی دارد و می‌تواند در رودخانه خروشان و آبگرفتگی ها مانور کند را پای کار آوردیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه راه ارتباطی اکثر روستاها قطع است، بیان کرد: امروز راه زمینی خرم آباد با معمولان برقرار می‌شود.

امیر سرتیپ حیدری با بیان اینکه به اکثر روستاها با بالگرد و قایق و نفربر امداد رسانی می‌کنیم، یادآور شد: به دورترین روستاها خودمان را رساندیم و روستایی نیست که امدادهای اولیه را دریافت نکردند اما همچنان کمبودهایی وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به بازدید امیر موسوی از گلستان و خوزستان، گفت: امروز فرمانده کل ارتش از لرستان بازدید خواهد کرد.