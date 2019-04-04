به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی در گفت و گو با رسانه‌ها، از تخریب کامل ساختمان دانشکده پرستاری و فوریت‌های پزشکی پلدختر خبر داد و اظهار داشت: این تخریب ۱۰۰ درصدی به دنبال سیلاب چند روز گذشته در این شهرستان بوده است.

وی در ادامه از اعزام سه پزشک و دو دندانپزشک به شهر معمولان خبر داد و گفت: این پزشکان برای ارائه خدمات در مرکز بهداشتی و درمانی معمولان مستقر خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: همچنین شش بیمار شامل یک مردم ۵۰ ساله و جانباز، یک پیرزن هشتاد ساله، دو کودک به همراه مادر از منطقه «طاق عباس علی» پلدختر به مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر توسط بالگرد اورژانس هوایی الیگودرز منتقل شدند.