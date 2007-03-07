معیارهای دوگانه اروپا علیه مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، تامی بریزه رئیس اتحادیه سازمانهای اسلامی فرانسه اظهار داشت: ما با موانع بسیاری برای برگزاری همایش سالانه مسلمانان فرانسه رو به رو هستیم، می خواستیم از علمای برحسته مسلمان سراسر دنیا دعوت کنیم اما همواره با فهرست طولانی از افرادی مواجه هستیم که دعوت آنها غیر ممکن به نظر می رسد.

همایش سالانه مسلمانان فرانسه بزرگترین گردهمایی مسلمانان در اروپا محسوب می شود که سال گذشته بیش از 150 هزار نفر از سراسر قاره اروپا در آن شرکت کردند.

بریزه افزود: بسیاری از مسلمانان میانه رو از شرق و غرب و بسیاری از متفکران برجسته اروپائی از شرکت در همایشها و ارائه سخنرانی منع شده اند.

وی با اشاره به طارق رمضان متفکر برجسته مسلمان و برادر خود هانی، مدیر مرکز اسلامی ژنو اظهار داشت که چندی پیش برادر وی از ارائه سخنرانی در مرکز اسلامی شهر لیون فرانسه منع شده بود، در حالی که این ممنوعیت به فرانسه محدود نشده است.

طارق رمضان نیز روز 22 فوریه ( 3 اسفند) از ارائه سخنرانی در دانشگاه بروکسل منع شد.

سخنگوی سازمان خیریه عدالت مستقر در مراکش و از سخنرانی شیخ راشد القانوشی رهبر جنبش مقاومت اسلامی تانزانیا نیز در همایش اسلام و دمکراسی که در ایتالیا برگزار شده بود جلوگیری به عمل آمد که این اقدام به فعالیت گروه های صهیونیست در ایتالیا برمی گردد.

سازمانهای اسلامی و فعالان مسلمان این اقدامات را نشانه به کار گیری معیارهای دوگانه اروپا نسبت به مسلمانان دانستند.

محمد مستیری رئیس مؤسسه بین المللی تفکر اسلامی اظهار داشت: هنگامی که پای مسلمانان به میان می آید، اصول تساوی و آزادی بیان از بین می رود و امنیت ملی همواره دستاویزی برای نقض حقوق مسلمانان محسوب می شود.

به رغم ادعای دولتهای غربی مبنی بر تلاشی که در راستای بهبود روابط صورت می دهند، بسیاری از مسلمانان اعتقاد دارند تلاشهای دولت کشوری که در آن زندگی می کنند برای پرکردن شکاف میان مسلمانان و غیر مسلمانان کافی تلقی نمی شود.

این امر را می توان با مراجعه به نظر سنجی های اخیر که افزایش اسلام هراسی را در اروپا نشان می دهد ثابت کرد، چرا که هنوز هم پس از گذشت 6 سال از حملات یازدهم سپتامبر و دو سال از انفجارهای لندن بسیاری از غیر مسلمانان اروپایی اسلام را با دیده ظن و تردید درنظر می گیرند.

بر اساس آمار رسمی و سازمانهای غیر دولتی، حدود 13 میلیون مسلمان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می کنند که این تعداد 5.3 درصد جمیعت اروپا را تشکیل داده اند.