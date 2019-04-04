موضوع شکستن سد منیخ در خرمشهر منتفی شد

سیدزین العابدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجازه نمی‌دهیم به جز از طریق پمپ‌های کنترل شده، آب اضافه ای به بهمنشیر برسد.

وی با تاکید بر اینکه هر تصمیمی باید با هماهنگی شورای بحران شهرستان آبادان انجام شود، افزود: در آخرین تماسی که امروز با استاندار خوزستان و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان داشتم موضوع شکستن سد منیخ منتفی شد.

وی با بیان اینکه مردم آرامش خود را حفظ کنند، اظهار کرد: آبادان آرام است، تنها باید هوشیارانه منتظر ته مانده‌های سیلابهای بالادست باشیم که کنترل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیشتر معاون حفاظت و بهره‌برداری سازمان آب و برق خوزستان اعلام کرده بود که به زودی مسیر گذر آب کارون به سمت بهمنشیر در محل بوزه کعبی خرمشهر برای کاهش خطرات سیلاب به وسیله تجهیزات ملی حفاری باز می‌شود،

اداره کل هواشناسی استان خوزستان اعلام کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی نشان دهنده فعالیت متناوب سامانه بارشی از اواخر جمعه لغایت اوایل دوشنبه هفته آینده می‌باشد. طی این مدت وقوع بارش‌های رگباری گاهی همراه با تگرگ در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های ورودی به استان خوزستان، همراه با رعدوبرق، بعضاً وزش باد قابل ملاحظه و تندباد لحظه‌ای در استان مورد انتظار است. شمال خلیج فارس نیز طی این ایام مواج خواهد بود.

بیشترین شدت بارها طی اواخر جمعه تا اواسط روز شنبه پیش بینی می‌شود، بیشترین حجم بارش‌ها نیز در مناطق شمال غربی، شمال، شمال شرقی و شرقی استان شامل حوضه‌های آبریز کرخه، دز، کارون و مارون است.