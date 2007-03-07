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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۱۴

در کالج های سراسر آمریکا اجرا می شود :

ممنوعیت استعمال دخانیات در محوطه کالج های آمریکا

مسئولان کالج های سراسر آمریکا استعمال آزادانه سیگار را در داخل و خارج محیط های دانشگاهی ممنوع کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دست کم 43 کالج پیش از این استعمال سیگار را قدغن کرده بودند، اما موسسات بزرگتر برخوردار از خوابگاه ها نیز اکنون به این طرح پیوسته اند.

"چاک کوپچلا" رئیس دانشگاه "نورث داکوتا" در مصاحبه با "یواس ای تودی" اظهار داشت: سیگاری ها هنوز هم از حقوق خاص خود برخوردارند مشروط بر اینکه در خارج از کمپ های دانشگاهی باشد.

در حدود 31 درصد از دانشجویان کالج های آمریکا سیگار می کشند که این میزان در بین جمعیت عامه مردم 25 درصد است.

"سوزان جانسون" معاون رئیس دانشگاه "آیوا" گفت: مسئولان این دانشگاه درخصوص طرح منع استعمال سیگار در سال 2009 به بحث و مذاکره می نشینند.

وی افزود: هدف ما به زور وادار کردن افراد به ترک سیگار نیست، بلکه قصد ما از انجام این کار کاهش ریسک خطر برای افرادی است که در معرض دود سیگار قرار می گیرند.

کد مطلب 458157

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