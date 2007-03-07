"رسول" سینمای ایران در جوار مولایش آرام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام معاون سینمایی وزیر ارشاد به این شرح است: "سینمای حرفه ای را با "نینوا" آغاز کرد و مصمم بود تا در روزهای آتی فیلم تازه اش "عصر روز دهم" را این بار در سرزمین نینوا "عراق" مقابل دوربین ببرد. اما دریغ و درد که داس اجل چه زود ساقه وجود نازنین اش را چید و داغ این هجرت محتوم را بر جان ما نشاند.

جامعه سینمای ایران با بهت و اندوه عمیق، در حالی نظاره گر تشییع و بدرقه پیکر سینماگر فقید و خوشنام ایران رسول ملاقلی پور به سوی آرامگاه ابدی خویش خواهد بود و با چشمانی اشکبار به جای خالی او در قاب سینمای متعهد و نجیب ایران می نگرد که هنوز حلاوت و خاطره خوش آثار درخشان و ماندگار او را به ویژه در عرصه سینمای دفاع مقدس با تمام وجود احساس می کند و نغمه های انسانی آخرین اثر تاثیرگذار او "میم مثل مادر" را در گوش جان خویش دارد.

معاونت امور سینمایی در آستانه اربعین حسینی حشر او با مولایش امام حسین بن علی (ع) را مسئلت نموده، ضمن همدردی صمیمانه با خانواده معزای ایشان، یاد و نام نیک او را برای همیشه در قاموس فرهنگ، هنر و سینمای این کهن سرزمین الهی پاس خواهد داشت."