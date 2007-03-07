مشارکت رئیس جمهور در " شور نیکوکاری "

به گزارش خبرگزاری مهر، این مبلغ جهت کمک به نیازمندان و ایتام دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفت.



از 14 تا 21 اسفندماه هفته "شور نیکوکاری " نام گرفته است و در این هفته در آستانه نوروز توجه و یاری رسانی مردم ایران به نیازمندان بیش از پیش جلوه گر می شود .