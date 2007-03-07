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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۴۰

با اهداء 150 میلیون ریال به کمیته امداد صورت گرفت:

مشارکت رئیس جمهور در " شور نیکوکاری "

مشارکت رئیس جمهور در " شور نیکوکاری "

همزمان با هفته احسان و نیکوکاری ، رئیس جمهور با اختصاص مبلغ 150 میلیون ریال در مراسم "شور نیکوکاری " امسال مشارکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مبلغ جهت کمک به نیازمندان و ایتام دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفت.

از 14 تا 21 اسفندماه هفته "شور نیکوکاری " نام گرفته است و در این هفته در آستانه نوروز توجه و یاری رسانی مردم ایران به نیازمندان بیش از پیش جلوه گر می شود .

کد مطلب 458173

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