به گزارش خبرگزاری مهر، این مبلغ جهت کمک به نیازمندان و ایتام دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفت.
از 14 تا 21 اسفندماه هفته "شور نیکوکاری " نام گرفته است و در این هفته در آستانه نوروز توجه و یاری رسانی مردم ایران به نیازمندان بیش از پیش جلوه گر می شود .
با اهداء 150 میلیون ریال به کمیته امداد صورت گرفت:
مشارکت رئیس جمهور در " شور نیکوکاری "
همزمان با هفته احسان و نیکوکاری ، رئیس جمهور با اختصاص مبلغ 150 میلیون ریال در مراسم "شور نیکوکاری " امسال مشارکت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این مبلغ جهت کمک به نیازمندان و ایتام دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفت.
کد مطلب 458173
نظر شما