به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر فرزانه در خطبه‌های نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد با تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه اظهارکرد: زندگی مردم ایران به فرهنگ غرب آلوده است زیرا در دوران رژیم ستمشاهی تلاش بسیاری برای پیاده کرده شیوه‌های زندگی غربی در کشور شد.

وی افزود: امروز در دنیای کفر از حق ستیزی و عدالت خواهی ملت ایران انتقاد می‌شود و بخش زیادی از مشکلاتی که امروز ما با آن مواجه هستیم به دلیل توطئه‌های مستکبران است.

امام جمعه موقت مشهد گفت: بخشی از مشکلات مردم از مسکن گرفته تا خرید پیاز به دلیل توطئه‌های داخلی و خارجی است اما با این شرایط مردم ما از آرمان‌های خود دست بردار نیستند و اتحاد خود را در مناسبت‌هایی از جمله ۲۲ بهمن نشان می‌دهند.

فرزانه تاکید کرد: ما برای حل مشکلات مجموعه‌هایی قاطع، مرتبط با مردم، مصمم در ریشه کردن فاسد، آماده برای از بین بردن تبعیض، ساده زیست و به دنبال حل مشکلات فقرا بودن داریم که این مهم نمی‌تواند توسط افراد پیر و غیرحزب اللهی محقق نمی‌شود و مجموعه‌ای از جوانان انقلابی می‌توانند مشکلات کشور را حل کنند.

وی گفت: مجموعه سپاه پاسداران مشکل جنگ را به خوبی حل کرده در مقابل گروه‌های تروریستی ایستادند و قدرت موشکی را برای کشور به ارمغان آوردند و در حوزه عمران نیز با اقدام جهادی مشکلات هزاران روستا را حل کردند. همه این اقدامات توسط افرادی در سن ۴۰ تا ۵۰ سال به انجام رسید و امروز هم جوانان ما می‌توانند مشکلات را حل کنند.

امام جمعه موقت مشهد بیان کرد: فناوری هسته‌ای به دست جوانان همین کشور بدست آمد و نباید بیخود به دنبال لبخند امریکایی‌ها و برجام ها باشیم و باید بدانیم آمریکایی‌ها ذاتاً ضد بشریت هستند.