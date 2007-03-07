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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۱۶

مدیر عامل نیروگاه شازند اراک:

سهام 7 نیروگاه مدرن کشور وارد بورس می‌شود

سهام 7 نیروگاه مدرن کشور وارد بورس می‌شود

مدیر عامل نیروگاه شازند اراک گفت: سهام هفت نیروگاه مدرن کشور از جمله نیروگاه حرارتی برق شازند اراک به زودی وارد بورس می شود.

به علی فرهورامروزدر حاشیه مراسم درختکاری در این نیروگاه افزود: نیروگاه‌ شازند به دلیل فناوری به کار رفته و رعایت مسائل زیست محیطی از نیروگاه‌های رده اول کشور است و قرار است این معیارها ارتقاء یابد.

وی گفت : این نیروگاه دارای رتبه مناسب در بحث آلایندگی می‌باشد به طوریکه دودکش‌های دویست و ده متری آن با رعایت اصول محیط زیست، آلایندگی مواد مصرفی نیروگاه را با توجه به وجود بادهای غالب پخش کرده و از آلودگی محیط زیست جلوگیری می‌کند .

فرهور افزود: این نیروگاه تاکنون در جهت حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلایندگی، سی هکتار فضای سبز ایجاد کرده است که امیدواریم این مقدار تا پایان سال به هشتاد هکتار افزایش یابد.


کد مطلب 458193

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