سیل اخیر به صحنه ای از همدلی و وحدت بین مردم و مسئولین تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام سید حسین حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته صفادشت اظهار داشت: سیل اخیر که ۴۰۰ شهر و روستای کشور را در برگرفته است، به نمایشی از همدلی و وحدت بین مردم و مسئولین تبدیل شده است.

امام جمعه صفادشت با بیان اینکه بسیاری از فرماندهان نظامی ارتش و سپاه و بسیج مردمی در مناطق سیل زده حضور پرشوری داشتند گفت: اما کشورهای غربی با کمک عناصر داخلی خود سعی در گره زدن سیل اخیر با ناکارآمدی نظامی اسلامی هستند.

وی با اشاره به شدت هجمه‌های رسانه‌های غربی علیه ایران در مورد سیل اخیر خاطر نشان کرد: سفیر ایران در انگلیس نیز به شدت علیه عناصر داخلی رسانه‌های خارجی هشدار داده است.

حسینی در ادامه سخنان خود گفت: اگر شما مدیریت بحران را در حوادث طبیعی کشورهای غربی نگاه کنید خواهید دید که اشکالات فراوانی دارند مثلاً در جزیر ه «پورتوریکو» که تحت حاکمیت آمریکا قرار دارد با وجود گذشت بیش از ۱۵ ماه، هنوز بسیاری از خانه‌های تخریب شده مرمت نشده و نوعی بلاتکلیفی در بین مردم وجود دارد. حتی برخی از مردم تا ۴ ماه پس از طوفان نیز برق نداشتند.

امام جمعه صفادشت بیان داشت: امریکایی که ادعای حقوق بشری سر می‌دهد و ادعای کمک به مردم ایران را سرمی دهد، ساختاری مانند هلال احمر و نهادهای امدادرسانی را تحریم می‌کند.

این مقام مسئول افزود؛ این جنایتکاران نه تنها ارسال کمک به سیل زدگان ایران را تحریم کردند و هیچ اقدامی انجام ندادند بلکه بر ادامه تحریم‌ها حتی علیه نهادهای امدادرسان تأکید دارند.

امام جمعه صفادشت در پایان با بیان اینکه سیل اخیر هر چند خسارت‌های بسیاری به بار آورد گفت: اما از یک سو قطعیت دشمنی دشمن و غیر مصالحه‏‬ آمیز بودن دشمن را آشکار ساخت و از سوی دیگر، این حقیقت را آشکار کرد که کشور دارای ظرفیت‌های بسیار عظیمی است که با بهره گیری از آن‌ها می‌توان بر مشکلات پیروز شد.

