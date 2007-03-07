مقصر این تساوی من هستم / مقابل استقلال جبران می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدزاده افزود: بازیکنان من مقابل پاس بازی بسیار خوبی را ارایه کردند ولی برغم موقعیت های فراوان گلزنی نتوانستیم دروازه تیم میهمان را بازکنیم. ما در این دیدار دو بار از پاس پیش افتادیم که متاسفانه قادر به حفظ برتری نشدیم و در اواخر مسابقه با پنالتی که دادیم در زمین خود از کسب برد محروم شدیم . ولی این بازی اکنون برای ما تمام شده است و باید مقابل استقلال جبران کنیم.

وی ادامه داد: پیش از این هم سابقه داشته است که ملوان بازی برده را با تساوی یا باخت عوض کرده و من فقط خودم را در این رابطه مقصر می دانم . چون نتوانستم نتیجه را حفظ کنم و تقصیر بر گردن من است .

سرمربی ملوان در خصوص استفاده همزمان تیم پاس از چهار بازیکن خارجی در نیمه دوم گفت : همان موقع موضوع را به ناظر مسابقه اطلاع دادیم ولی وی از ما خواست تا اعتراض خود را به صورت کتبی بنویسیم و مسوولان تیم هم در پایان بازی این کار را کردند تا در کمیته انضباطی به آن رسیدگی شود.

احمد زاده راجع به قضاوت قاسم واحدی داور بازی گفت : اخراج بازیکن ما درست بود چون او به دلیل دو کارته شدن از زمین بیرون رفت ولی در نیمه دوم صحنه ای به نفع ما مشکوک به پنالتی بود که داور نه تنها اعلام پنالتی نکرد بلکه به بازیکن ملوان بخاطر تمارض کارت زرد نشان داد.