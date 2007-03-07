اولین جلسه سازمان لیگ وزنه برداری فروردین ماه سال آینده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه سازمان لیگ وزنه برداری جهت تعیین و تصویب آیین نامه سال 86 ، اواخر فروردین ماه سال آینده برگزار می شود که در این نشست از کلیه مربیان، سرپرستان، نماینده تیم های شرکت کننده و مدیران باشگاه های داوطلب دعوت به عمل خواهد آمد تا در جلسه حضور یابند و در خصوص تصویب آیین نامه مسابقات به بحث وتبادل نظر بپردازند.
پس از پایان جلسه به شرکت کنندگان 10 روز مهلت داده می شود تا اصلاحیه و یا پیشنهاد خود را ارائه نمایند. رقابت های لیگ وزنه برداری اواسط تیر ماه برگزار خواهد شد.
اولین جلسه سازمان لیگ وزنه برداری جهت تعیین آیین نامه سال 86، اواخر فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه سازمان لیگ وزنه برداری جهت تعیین و تصویب آیین نامه سال 86 ، اواخر فروردین ماه سال آینده برگزار می شود که در این نشست از کلیه مربیان، سرپرستان، نماینده تیم های شرکت کننده و مدیران باشگاه های داوطلب دعوت به عمل خواهد آمد تا در جلسه حضور یابند و در خصوص تصویب آیین نامه مسابقات به بحث وتبادل نظر بپردازند.
کد مطلب 458204
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