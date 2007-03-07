اولین جلسه سازمان لیگ وزنه برداری فروردین ماه سال آینده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه سازمان لیگ وزنه برداری جهت تعیین و تصویب آیین نامه سال 86 ، اواخر فروردین ماه سال آینده برگزار می شود که در این نشست از کلیه مربیان، سرپرستان، نماینده تیم های شرکت کننده و مدیران باشگاه های داوطلب دعوت به عمل خواهد آمد تا در جلسه حضور یابند و در خصوص تصویب آیین نامه مسابقات به بحث وتبادل نظر بپردازند.



پس از پایان جلسه به شرکت کنندگان 10 روز مهلت داده می شود تا اصلاحیه و یا پیشنهاد خود را ارائه نمایند. رقابت های لیگ وزنه برداری اواسط تیر ماه برگزار خواهد شد.

