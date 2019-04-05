دولت متعهد به تامین خسارتهای مالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی وزیر کشور در گفت‌وگو با رادیو با اشاره به آثار مخرب سیل‌های اخیر در کشور، گفت: سیلی که آمد موجب آبگرفتگی شد که در این شرایط آب، برق، گاز و تلفن قطع می‌شود و در اغلب مناطق راههای مواصلاتی بین شهری و بین روستایی تخریب شد. درمیان استرس و نگرانی مردم نیاز به تخلیه برخی مناطق بود که تخلیه این جمعیت و نحوه مشارکت، امدادرسانی و کمک رسانی و تجهیزاتی که باید تهیه کنیم شرایطی را پیش می‌آورد که با توجه به گستردگی موضوع کمترین اقدام و تأمین کار ساده ای نیست.

وی افزود: الحمدلله همکاران بنده در ستاد مقابله با بحران که متشکل از سی دستگاه اجرایی اعم از دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و نهادهای نظامی و انتظامی، قوه قضائیه و صدا وسیما است به خوبی عمل کردند. در این ستاد، ۱۴ کمیته داریم که مسئولیت هر کمیته با یک دستگاه است. مثلاً مسئولیت کمیته اطلاع رسانی با صداوسیما است.

وی با بیان اینکه زمانی که زلزله می‌آید، در یک استان و یک منطقه خاص است پس از همه کشور نیروها را بسیج می‌کنیم و در محل مستقر می شویم، افزود: اما وقتی سطح پوشش ۲۴ استان است و اکنون بیش از ۵۰۰ روستا و شهر درگیر این موضوع هستند کمک رسانی و تجهیز امکانات کار بسیار سختی است اما با همکاری مشفقانه و دلسوزانه همه دستگاه‌ها تا الان مشکلی در خدمات رسانی، تأمین و امدادرسانی نداریم اما رساندن این محموله‌ها و خدمات در برخی از مناطق مانند لرستان که به خاطر قطعی جاده‌ها و راه‌ها و شکستن پل‌ها به صورت زمینی امکان پذیر نیست و باید هوایی و از طریق هلی کوپتر انجام شود. هلی کوپتر هم محدودیت پروازی در ساعات خاص دارد ولی تمام تلاشمان را کردیم که راههای بین شهری بازگشایی شود که انمام شده است و راههای روستایی هم در حال کار است که ما ان اشاالله خدمات را به نحواحسن برسانیم.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه با هدف گذاری که انجام شد، خسارات‌های جانی را به حداقل رساندیم، گفت: جان یک نفر هم برای ما مهم است اما به هرحال این حادثه می‌توانست بسیار شدیدتر از این باشد و اگر تخلیه‌ها، پیش بینی‌ها و اقدامات به موقع انجام نمی‌شود آمار بسیار بیشتر می‌شد.

رحمانی فضلی درخصوص آمار کشته شدگان سیل اخیر گفت: آمار نهایی ۵۶ نفر از کل کشور گزارش داده شده است.

وی ادامه داد: دولت قول تأمین خسارتهای مالی را داده است و برآوردها به سرعت درحال انجام است و حتماً هم تأمین می‌شود.

قائم مقام ستاد مدیریت بحران گفت: آنچه مهم است و مقام معظم رهبری هم تاکید داشتند خسارتهای روحی و روانی و آسیب‌های اجتماعی است که باید در اطلاع رسانی و نوع قضاوت، داوری و بیان مراقبت کنیم. مردم در شرایط سختی از نظر روحی به سرمی برند و این موارد در آخرین جلسه ستاد که دیروز تشکیل شد مورد توجه قرار گرفت.

وزیر کشور در ادامه به جلسه روز گذشته ستاد مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: دیروز بعدازظهر جلسه‌ای تشکیل شد و در این جلسه همه اعضا بودند و مقرر شد که تمام دستگاه‌ها خسارتها، آسیب‌هایی که داشته اند تا روز یکشنبه حداکثر با برآورد دقیق و زمانبندی مطلوب و مناسب ارائه دهند تا ما جمع بندی و ابلاغ کنیم. دولت هم سعی خواهد کرد منابع را تأمین کند و اگر محقق نشد باید مجلس به کمک بیاید و به هر ترتیبی شده با اولویت دادن این منابع و هم با تأمین منابع جدید باید به سرعت مشکل را حل کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰ هزار نفر در اماکن موقت به سر می‌برند و شاید باز هم نیاز به تخلیه برخی مناطق داشته باشیم.

وی افزود: درخوزستان ۹۶ روستا را تخلیه کردیم و اسکان موقت کار بسیار سختی است. خیلی از این افراد هم به محل اصلی زندگی خود بازمی گردند که نیاز به بازسازی و برخی نوسازی کامل دارند.

وزیر کشور در خصوص مطالب مطرح شده در فضای مجازی نیز گفت: اینکه ۷۲ ساعت به برخی نقاط غذا نرسیده است عدد بزرگی است. درواقع در ارسال محوله‌ها به برخی نقاط مشکل داشتیم مانند پلدختر در استان لرستان و یک شب در محاصره سیل بودند که همه شایعات فضای مجازی به دنبال تهییج و تحریک افکار عمومی بودند که در این مناطق قرار است فاجعه انسانی رخ دهد و تعداد کشته‌ها زیاد است. اقدام به موقع و اطلاع رسانی به موقع و همکاری و مشارکت مردم، ما آن شب حتی یک مورد هم خسارت انسانی نداشتیم اما رساندن امکانات در آن شرایط کار سختی بود.

رحمانی فضلی عنوان کرد: ما از مردم خواستیم در این شرایط خاص محاصره سیلاب، همه هرآنچه دارند در سفره واحد بگذارند و استفاده کنند. الان آن شرایط مطلق را نداریم جاده‌ها نسبتاً باز شده است البته برخی مناطق محدودیت داریم که با هلی کوپتر انجام می‌شود. بحران و شرایط سختی است و فقط با همکاری، مشارکت و صبر و تحمل باید زندگی را پیش ببریم و البته این به معنی کوتاهی نیروهای امدادگر و امدادی نیست. آنها شبانه روزی کار می‌کنند. سپاه، بسیج، ارتش و نیروی انتظامی با همه امکانات آمده است دستگاه‌های اجرایی دولتی از روز اول ۲۴ ساعته همه پای کار هستند. مسئولان جایی نرفتند و ماندند و کار را انجام می‌دهند و این حداقل کاری است که ما می‌توانیم انجام دهیم و هیچ منتی هم بر کسی نیست ولی دربرخی موارد شرمنده می شویم که توزیع نامتعادل می‌شود یا تأمین در کوتاه مدت دچار خلل می‌شود که ان شاالله به بزرگواری خود می‌بخشند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: رئیس جمهور، معاون اول، رئیس مجلس و فرماندهان بارها به مناطق سیلزده سفر کردند و در جریان اقدامات هستند و همه پای کار هستند و تلاش داریم هرچه سریع‌تر مشکلات را حل کنیم.

وی اضافه کرد: موارد جزئی وجود دارد که به خبرها هم برنمی گردد بلکه گاهاً برخی برنامه‌ها توجیه نیستند که در این شرایط مصیبت و آسیب مردم نمک پاشی به زخم مردم نه تنها هنر نیست بلکه رذالت است که این موارد بسیار کم است و صداوسیما که مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد بحران است باید برخورد کند با این مسائل و نه تنها بر خود که برسایر رسانه‌ها هم نظارت بیشتری داشته باشد که شاهد چنین اقداماتی نباشیم.

قائم مقام ستاد مدیریت بحران گفت: تصور مردم باید از ستاد بحران درست شود. ستاد بحران یک نهاد اجرایی مستقل نیست ستاد بحران متشکل از سی دستگاه است که این دستگاه‌ها در مواقع خاص و شرایط ویژه بحرانی دور هم جمع می‌شوند و اقداماتی انجام می‌دهند. بودجه اختصاصی در قالب سازمان دارد. در کنار آن قانون گذار دو تا سه درصد از بودجه‌های کل کشور را تحت عنوان ماده ۱۰ و ۱۲ اختصاص داده به بحران که یکی برای پیشگیری و دیگری برای اقدام و جبران است که متناسب با شرایط هزینه می‌شود. زمانی که در دیوان محاسبات بودم و تفریغ بودجه را انجام می‌دادیم همیشه بخش کمی به این موضوع اختصاص می‌یافت الان هم متأسفانه به همین شکل است که یا به دلیل کاهش درآمد و یا اولویت‌های دیگر این مسئله تأمین نشده است اما این موضوع نافی وظایف دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیست مثلاً لایروبی رودخانه‌ها، بهینه سازی سدها و جلوگیری از ساخت و ساز در حاشیه رودخانه‌ها و تخریب خانه‌های غیرمجاز بر عهده وزارت نیرو است. وزارت نیرو هر ساله لایروبی‌ها را انجام می‌دهد اما به دلیل حجم زیاد رودخانه‌ها نیاز به منابع بیشتری دارد. زه کشی، کشت در مراتع بالا و جلوگیری از تخریب جنگل برعهده جهادکشاورزی است که باید پیگیری کند.

وی افزود: همه مسئولیت دارند و مسئولیتها مرتباً نیز گوشزد می‌شود و ما هم در جلسه دیروز از همه دستگاه‌ها برنامه کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت خواستیم به هرحال کشور ما حادثه خیز است حتی در سایر کشورها که به خوبی پیشگیری می‌کنند یک حادثه طبیعی مانند طوفان خسارات زیادی به بار می‌آورد. ابعاد حوادث نافی وظایف دستگاه‌ها نیست و البته ما نیز در ستاد پیگیر هستیم.

وی در خصوص تعارضات و عدم هماهنگی‌ها در مناطق سیلزده گفت: در تعاریف دچار اشکال نشویم. فرماندهی در سطح ملی، استانی و شهرها برعهده ستاد مقابله با بحران است. در کشور در رأس رئیس جمهور است که جانشین ایشان بنده به عنوان وزیر کشور قائم مقام ستاد هستم. بعد سازمان مدیریت بحران که آقای نجار مسئول آن است و هر دستگاهی در حوزه وظایف خود در چارچوب سیاستهای ستاد مسئولیت دارد. در استان‌ها، استاندار رئیس ستاد است و در شهرستان‌ها فرماندار که سه وظیفه دارند، قبل از وقوع اقداماتی در زمینه پیش گیری انجام دهند، در زمان وقوع حادثه‌ای ستاد بلافاصله تشکیل می‌شود و امکانات ر ا بسیج می‌کند و به محل می‌رساند و کمک رسانی و خدمات رسانی انجام می‌دهد. باید یک مرحله هماهنگی، سیاست گذاری و نظارت از سوی ستاد انجام می‌شود که به نحو احسن انجام می‌شود. در مرحله اقدام و عمل طبیعتاً کار بحران و اقدام‌ها موجب تداخلاتی می‌شود که ذات این کار است اما اگر از حدی فراتر رود، فرماندار مسئولیت دارد ستاد را تشکیل دهد و فرماندهی کند و تقسیم کار را به دقت انجام دهد. تاکنون هماهنگی‌ها در سطح ملی و محلی بسیار خوب بوده و تداخلات هم حداقل بوده و همه گوش به فرمان ستاد بودند و بنده به عنوان مسئول هیچ گلایه‌ای ندارم. البته مثلاً در تخلیه آب از گمیشان هر دستگاهی ایده‌ای به ذهنش برسد و اقداماتی انجام دهد ولی دستگاه دیگر معتقد به کار دیگری باشد. اما آنچه در در روزهای اول در گمیشان و آق قلا افتاد، پیش از اینکه مسئولان بیایند و سیستم در محل حاکم شود، خود مردم بخشهایی از جاده و راه اهن را تخریب کردند درست است که سیل را از منطقه خارج کردند اما آن سیل به روستاها و شهرهای دیگر منتقل شد و مشکل نهایی حل نشد اما در آن شرایط حاد و اضطرار این موضوع قابل ملامت نیست اما بعد از روز دوم که ستاد فنی متشکل از وزارت نیرو، راه و ترابری و وزارت کشور و غیره تشکیل شد، تمام اقدامات در این ستاد نهایی شد. این موارد همواره در ابتدای کار پیش می‌آید که ما باید سعی کنیم به حداقل برسانیم.

وی درخصوص کمک‌های کشورهای خارجی ادامه داد: امکانات و منابع ما و دریای بیکران رحمت که همان مردم هستند در هرلحظه ما را یاری دادند اما ما از امکاناتی که مردم و دوستداران در خارج از کشور استقبال می‌کنیم. درست است که تقاضا نکرده ایم اما از کمک‌ها و خدمات مردم کشورهای دیگر استقبال می‌کنیم و از آنها سپاسگزاریم اما سیاستهای آمریکا مانع از نقل و انتقالات مالی و تجهیزات و امکانات شدند که این مسئله غیرانسانی و تهدید انسان‌ها و سلامت انسان‌ها است و قابل بخشش نیست. از طرف دیگر بیانیه و اطلاعیه می‌دهد که امریکا آمادگی کمک دارد. ما کمک آنها را نمی‌خواهیم شما شر مرسان، بگذار دیگران خیر برسانند. به هرحال همه اینها برای داوری، قضاوت و نگاه افکار عمومی جهانی نسبت به کشور ما ایران لازم است و آنها باید بدانند که کشورهایی که دم از حقوق بشر، دموکراسی و انسانیت می‌زنند، در بحرانی به این عظمت مانع کار می‌شوند و ما قبلاً هم شاهد چنین اعمالی بودیم. بنده به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در زمان تحریم‌ها، ادعاها می‌کردند که کمک می‌کنند اما مانع از انتقال تجهیزات لازم برای کشف مواد مخدر می‌شدند.

وزیر کشور در پایان گفت؛ لطف خداوند همواره شامل حال ما بوده و اینها آزمایش الهی است که دشمنان ما بیشتر شناخته شوند و ما هم ان شاالله بیشتر همدیگر را درک و با هم همکاری کنیم.